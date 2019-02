von Anita Endres

Stockach-Seelfingen – Die Vorbereitungen für das große Narrentreffen am Freitag, 22., und Sonntag, 24. Februar, laufen auf Hochtouren im kleinen Ort Seelfingen. Zu feiern gibt es zwei Jubiläen: Der Narrenverein Seelfingen wird 70 Jahre, die Taubenriedgärtner werden 40 Jahre alt. Viele Arbeitseinsätze werden noch koordiniert, Informationsschreiben an jeden Haushalt wurden verteilt. Für den 360 Einwohner zählenden Ort ist es eine logistische Herausforderung, das Jubiläumswochenende zu organisieren. Damit dies gelingt, sind fast alle Einwohner im Einsatz, denn nicht nur die 236 Mitglieder des Narrenvereines helfen mit, auch Freunde und Partner sind eine willkommene Unterstützung.

Sicherheitsvorkehrungen kosten viel Zeit

Die erste Kontaktaufnahme mit der Stadt Stockach und Bürgermeister Rainer Stolz als Schirmherr der Veranstaltung fand bereits im Herbst 2017 statt. "Die Sicherheitsauflagen, etwa der Einsatz von Security-Personal, Feuerwehr und Polizei, sind aufwendiger geworden und verlangen eine langfristige Planung", sagt Martina Braun, Präsidentin des Narrenvereines. Auch die Kosten für das Narrentreffen sind um einiges höher als beim vergangenen Jubiläum vor zehn Jahren und stellen die größte Herausforderung dar.

Alle Mitglieder helfen mit

Martina Braun ist sich aber sicher, dass mit der großen Hilfsbereitschaft aller Mitglieder die Organisation klappt. Sie war beim Jubiläum im Jahr 2009 noch nicht Präsidentin des Vereins, aber bereits einige Jahre im Elferrat. Sie bringt also Erfahrung mit. Schließlich freuen sich die Taubenriedgärter auf viele Besucher an beiden Tagen, denn es wird einiges geboten.

Wie es zur Gründung der Taubenriedgärtner kam

Die Vorfahren der Seelfinger hatten ihre liebe Mühe mit der Urbarmachung des Flurstücks Taubes Ried, denn das Gelände war zu nass und damit nutzlos für die Bewirtschaftung. Seit 1979 nennt sich der Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen. Gegründet wurde der Verein aber bereits 1949 mit dem Spruch der Gründungsväter: "Damit die Seelfinger Narretei für immer hoch im Floribus sei!" Inzwischen gibt es seit 1990 die Riedholzer und 2001 wurde der Verein um eine Maskengruppe, den Taubenried Hansel erweitert. Mit den Taubriedgärtnern kommt die Zunft auf rund 90 Hästräger. Anlässlich des Doppeljubiläums gibt es am Festwochenende Freitag, 22. und Sonntag, 24. Februar, einen Jubiläumspin, der bei jedem Elferrat für 2 Euro erworben werden kann.

Zum Nachtumzug sollen 1200 Hästräger kommen

Bereits am Freitag um 16 Uhr wird der Narrenbaum von den Zimmergilden Billafingen und Winterspüren gestellt. Um 19 Uhr startet der Nachtumzug mit 27 Gruppen und vielen Musikkapellen. Es werden 1200 Hästräger erwartet. Am Sonntag findet ein Gottesdienst zum Doppeljubiläum um 9 Uhr in der St. Agatha Kirche in Seelfingen statt. Anschließend ist um 10:30 Uhr der Zunftmeisterempfang im Schützenhaus.

Jubiläumsumzug durchs Dorf als Höhepunkt

Der Jubiläumsumzug bildet am Sonntag den Höhepunkt des Narrentreffens. Er beginnt um 13:30 Uhr mit 22 Zünften und rund 1400 Hästrägern. Der Eintritt beträgt drei Euro. Auf einer Tribüne werden die Besucher durch Ansagen zu den Zünften informiert. Die Aufstellung beginnt am Ortseingang aus Stockach kommend in der Überlinger Straße. Beide Umzüge führen über die Hallstock- und Wiesenstraße zur Saalenstraße und lösen sich am Schützenhaus auf. Dort beginnt die Festmeile mit Verpflegungsständen, zwei großen Zelten mit Barbetrieb und DJ-Musik.

Bewirtung mit Showtanz und Guggemusik

Bewirtung mit Sitzgelegenheit gibt es im Schützenhaus, auf der Bühne werden am Freitagabend verschiedene Showtanzgruppen und Guggenmusiken erwartet. Zusätzlich gibt es am Sonntagnachmittag noch eine weiteres Kaffee-Zelt. Am Freitag gilt von 17 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein behördliches Parkverbot entlang des Umzugswegs. Es werden genügend Parkplätze an den Ortseingängen ausgewiesen.