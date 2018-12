Stockach Ohne Netz auf dem Land: Auf Weilern und Einzelhöfen ist das Internet noch fast überall ziemlich langsam

Langsames Internet betrifft nicht nur die Freizeitnutzung von Jugendlichen, die keine Filme streamen können. Bei vielen Landwirten behindert es auch die Arbeit. Denn Anträge können in vielen Fällen nur im Internet gestellt werden. Die Junge Union fordert nun mehr Priorität für das Thema in Stockach. Die Stadt will demnächst das Interesse von privaten Anbietern an einem Ausbau in Weilern und Einzelhöfen prüfen – und dazu beitragen, dass auch dort die Glasfaser zu liegen kommt, so Rechnungsamtsleiter Bernhard Keßler.