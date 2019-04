Geld, Lebensmittel und Getränke: Auf diese Beute hatten es Einbrecher in Stockach, Bodman-Ludwigshafen und Orsingen-Nenzingen im Zeitraum zwischen Donnerstag und Dienstag abgesehen. Die Polizei berichtete bereits am Sonntag und Montag von drei Einbrüchen, am Dienstag gab es im Pressebericht der Polizei Informationen zu drei weiteren Vorfällen.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte Pressesprecher Markus Sauter, dass vermutlich die gleichen Täter hinter den sechs Einbrüchen stecken: "Man muss von einem Zusammenhang ausgehen. Aufgrund der Begehensweise gehen wir davon aus, dass es dieselben Täter sind."

Der SÜDKURIER berichtete in der Dienstagsausgabe, dass in Ludwigshafen Unbekannte in zwei Geschäfte eingebrochen sind. In Nenzingen waren Werkstatt und Wohnräume einer Tankstelle das Ziel eines Einbruchs. Diese Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag.

Gesunde Beute

In den Nächten auf Ostermontag sowie den Dienstag geschahen weitere Einbrüche. Laut einer Mitteilung der Polizei drangen die Täter in der Nacht auf Montag in ein Lebensmittelgeschäft in der Orsinger Straße in Nenzingen ein.

Sie nahmen mehrere Stangen Zigaretten, Orangen- und Multisaftgetränke sowie fünf Großpackungen Salami im Gesamtwert von mehreren hundert Euro mit. "Die Einbrecher waren vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Gebäude eingedrungen und haben verschiedene Räume durchsucht", schreibt die Polizei.

Durstige Diebe

Zwei Metzgereien in Stockach und Bodman waren schließlich in der Nacht auf den Dienstag das Ziel der Täter. Zwischen 1 und 2 Uhr nachts brachen die Unbekannten in eine Metzgerei in der Radolfzeller Straße in Stockach ein. Sie nahmen laut Polizei aus einer Kasse rund 150 Euro Bargeld sowie mehrere Getränkeflaschen mit. Sie richteten durch das Vorgehen bei ihrem Einbruch einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro an.

Gegen 2.10 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu einer Metzgerei in der Kaiserpfalzstraße in Bodman. Sie brachen laut Polizei die Ladenkasse auf und nahmen nach den bisherigen Feststellungen rund 400 Euro mit. "Der angerichtete Sachschaden ist wesentlich größer und beläuft sich auf rund 2000 Euro", so die Polizei.

Die mutmaßlich zusammenhängenden Einbrüche beschränkten sich auf die Gemeinden Stockach, Bodman-Ludwigshafen und Orsingen-Nenzingen. Der Pressebericht der Polizei enthielt zwar auch einen Wohnhaus-Einbruch in Tengen. Doch bisher zeichne sich kein Zusammenhang ab.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Laut Markus Sauter habe jedes Revier Einbruchsermittler. Ebenso gebe es Experten bei der Kriminalpolizei. Die Ergebnisse der Ermittlungen würden zusammengeführt, um Tatverdächtige zu ermitteln. Der Stand am Dienstagnachmittag war, dass es noch keine Zeugenhinweise gibt.