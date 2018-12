von Anita Endres

Wenn neun Akteure, zwei Souffleusen, ein Techniker und der Regisseur sich bis zu vier Mal in der Woche im Dezember treffen, dann ist es wieder soweit: Die Theatergruppe des SV Winterspüren probt für die anstehenden Theateraufführungen in der Lichtberghalle. Am 28. und 29. Dezember sowie am 5. Januar wird die Bühne zum Wohnzimmer umfunktioniert. An drei Abenden zeigen die Schauspieler das Lustspiel "Junggesellenabschied" von Regina Rösch.

Für den Sohn Manfred (Simon Vossbeck) soll eine Frau zum Heiraten gefunden werden, damit seine Mutter Paula (Katja Sauter) Oma werden kann. Aber auch der Vater Ferdinand (Markus Bold) möchte endlich ein rauschendes Fest zu Manfreds Junggesellenabschied feiern. Doch so einfach wird es nicht.

Ferdinand (Markus Bold li.) begrüßt hohen Besuch (Christina Eisenbach) in der Mitte Nachbar Alfons gespielt von Emil Bösch.

Regisseur Klaus Müller legt immer bei der Auswahl des Stückes Wert darauf, das auch seine Schauspieler bereits beim Proben Spaß und Freude am Stück haben. "Wir haben uns schon in den ersten Leseproben über die amüsanten Dialoge im Stück gefreut." Schon Ende September beginnen stets die Vorbesprechungen und die Rollenverteilungen beim gemeinsamen traditionellen Wurstsalatessen zuhause bei Klaus Müller. Ab Oktober wird dann wöchentlich geprobt. Dafür nehmen die Laienschauspieler so einiges auf sich. Katja Sauter stammt ursprünglich, wie die meisten Spieler, aus Winterspüren und fährt nun rund 35 Kilometer um bei jeder Probe dabei zu sein. "Mir macht es viel Spaß bei den Aufführungen mitzuwirken und schätze die tolle Gemeinschaft im Team", sagt sie. Sie spielt bereits schon zum elften Mal mit.

Anna Vossbeck, als eine der jüngeren Spielerinnen, ist zum zweiten Mal dabei. "Den Text lernt man am besten, wenn wir die Szenen direkt auf der Bühne proben", verrät sie. Ganz modern via App auf dem Handy übt möglichst täglich Markus Bold seine 170 Einsätze der wortgewaltigen Rolle des Ferdinands. Bei ihm privat war die Suche nach einer Ehefrau bereits erfolgreich: Bei den Theaterproben vor zehn Jahren lernten sich Diana und Markus Bold kennen. Beide spielen im aktuellen Stück wieder mit.

Die Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 28. und 29. Dezember, sowie am Samstag, 5. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Lichtberghalle statt. Saalöffnung ist eine Stunde vor Spielbeginn. Die Karten kosten im Vorverkauf acht Euro und an der Abendkasse neun Euro