Abkühlung stand hoch im Kurs am Festsamstag beim Schweizer Feiertag. Insofern hatte es die Stockacher Jugendfeuerwehr gut, denn sie hatte an ihrer Station beim Stockacher Kriegerdenkmal das Wasser auf ihrer Seite. Viele Kinder übten sich beim Zielspritzen mit den tragbaren Feuerwehrspritzen, zum Beispiel Timo Jentzsch und Felix Roth. Familie Jentzsch wohne zwar inzwischen in Worblingen, erzählt Timos Mutter Monika Jentzsch.

Timo Jentzsch und Felix Roth (vorne von links) legten bei der Feuerwehr Hand an und zielten mit dem Wasserstrahl auf die Löschwand. Für Luis von Hahn und Jan Weber, die im Hintergrund die Pumpen bedienten (von links), war der Einsatz eine schweißtreibende Angelegenheit. | Bild: Freißmann, Stephan

Das Stockacher Stadtfest kennt sie allerdings von früher, weil sie aus der Stadt stammt. „Es ist immer wieder schön, hier zu sein“, erzählt sie bei der Pumpstation der Feuerwehr – und die in Stockach lebende Oma gehe gleich mit zum Fest. Allein, für die Jungfeuerwehrler, die die Handpumpen bedienten, war das feuchte Vergnügen mit Anstrengung verbunden: „Das Wasser ist zwar kühl, aber das Pumpen ist anstrengend“, sagte etwa Luis von Hahn in einer Arbeitspause.

Stockach So feierte Stockach sein Stadtfest – Bilder vom Schweizer Feiertag am Samstag (2) Das könnte Sie auch interessieren

Die Hitze sorgte für gebremsten Publikumsandrang am Samstagnachmittag. Voller sei es vormittags bis gegen 13 Uhr gewesen, erzählen beispielsweise Sieglinde Hubov von der Stockacher Musikschule und Stadtjugendpfleger Frank Dei. Das Programm für Kinder und Jugendliche wurde wieder auf dem Platz vor der Kirche St. Oswald präsentiert.

Das junge Publikum beim Kasperletheater auf dem Platz vor St. Oswald war gespannt bei der Sache. | Bild: Freißmann, Stephan

Das Marionettentheater am Nachmittag musste dabei mit einem relativ kleinen Publikum auskommen, das dafür aber vollkommen mitging, als der böse Zauberer das Kasperle in einen Hund verwandelte. Erstmals dabei war das Reaktionsspiel T-Wall, bei dem es darauf ankam, möglichst rasch auf wechselweise aufleuchtende Farbfelder zu drücken. Dei erzählt: „Nach den Kindern haben dann auch die Eltern daran gespielt.“

Ein Hingucker: Olaf Leonhard aus Bielefeld war mit seiner Stelzenfigur in der Stadt unterwegs – und hatte auch noch Seifenblasen dabei. | Bild: Siegfried Kempter

Auch wenn weniger Publikum dabei war als beispielsweise im vergangenen Jahr, hörte man bei den Anbietern doch viele zufriedene Stimmen. So waren gegen 16 Uhr von den 200 Ballons für den Weitflugwettbewerb des Narrengerichts schon etwa 160 bis 170 Stück in der Luft, wie Narrenrichter Jürgen Koterzyna schätzte. Auch Manfred Gohl, Vorsitzender der Naturfreunde, konnte berichten, dass die Grillhähnchen, die der Verein traditionell in der Goethestraße anbietet, auch bei Temperaturen um die 30 Grad im Schatten weggingen.

Manfred Gohl, Vorsitzender der Naturfreunde, legt selbst Hand an bei den bekannten Grillhähnchen. Etwa 50 Helfer seien den ganzen Tag über am Stand im Einsatz gewesen, erzählt er. | Bild: Siegfried Kempter

Und Ingrid Tieke und Sonja Meier-Reiser von der Ski-Zunft berichteten, dass die selbst gebackenen Kuchen, die der Verein anbietet, bei der Hitze erstaunlich gut weggegangen seien, obwohl weniger Betrieb beim Straßenfest war. Inzwischen gebe es viele Stammkunden, erzählte Tieke.

Viele Vereine haben tagsüber die Besucher des Schweizer Feiertags unterhalten. Der Musikverein Mühlingen war gegen Ende seiner Einlage mit einem – gesungenen – Seemannslied maritim unterwegs. | Bild: Siegfried Kempter

Edgar Schweizer, Händler von Mützen und Hüten aus Trochtelfingen, zeigte sich angesichts der Bedingungen zufrieden mit den Umsätzen beim Straßenmarkt. Mit etwa 120 Händlern sei dieser voll belegt gewesen, erzählt Katja Fritz, die den Straßenmarkt in diesem Jahr für den Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) maßgeblich organisiert hat. „Wir waren voll belegt.“ Lücken entlang der Häuserfronten hätten mit den Zufahrten für die Feuerwehr und andere Rettungskräfte zu tun. Und morgens seien wieder viele Bekleidungshändler spontan erschienen, sodass sich der Straßenmarkt am Ende bis zum Bahnhof zog. Bei Siegfried Endres vom HHG, der ebenfalls als Marktmeister tätig war, hörte sich die Zwischenbilanz so an: „Es war sicher kein Rekordjahr, aber den Umständen entsprechend war der Publikumsandrang in Ordnung.“

Tatjana Dauwalter, Noah Rebholz und Niklas Rebholz (von links) haben Waren beim Flohmarkt angeboten. Nachmittags packten sie allerdings ihre Sachen. | Bild: Freißmann, Stephan

Beim Kinderflohmarkt an der Kirchhalde ist manch ein junger Händler allerdings wegen der Hitze schon am Nachmittag abgezogen. Niklas Rebholz war mit dem Umsatz, den er und sein Bruder Noah mit ihrem Flohmarktstand gemacht haben, allerdings zufrieden. Seine Mutter Christine Rebholz berichtete, dass es an der Kirchhalde durchaus Kunden gegeben habe: „Diejenigen, die da waren, haben sich gefreut.“

Stockach So feierte Stockach sein Stadtfest – Bilder vom Schweizer Feiertag am Samstag (1) Das könnte Sie auch interessieren

Und für noch jemanden war die Hitze ein bestimmendes Thema am Festsamstag: die Bereitschaft des Roten Kreuzes. Einen Kreislaufkollaps habe man trotz der Temperaturen nicht zu behandeln gehabt, berichtete Christa Riffler, Bereitschaftsleiterin beim Stockacher DRK. Die Leute seien eher mit kleineren Sachen wie Nasenbluten oder Blasen an den Füßen zum DRK-Posten in der Salmannsweilerstraße gekommen. Auch beim Auftaktabend des Schweizer Feiertags am Freitag sei es ein ruhiger Einsatz für die Freiwilligen des DRK geblieben, sagte Riffler.