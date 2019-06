von Stephan Freißmann und Claudia Ladwig

Die Stadt feiert und vier Tage lang gibt es ein sattes Programm für Festbesucher, hauptsächlich unter freiem Himmel: Am Wochenende ist wieder Zeit für den Schweizer Feiertag. Dabei gibt es viel Musik, viel Gelegenheit für Geselligkeit, viel zu kaufen – und nicht zuletzt den Vergnügungspark auf dem Dillplatz und das Feuerwerk am Samstagabend. Was am Wochenende auf dem Programm steht und was sich am Sicherheitskonzept ändert:

Eröffnungsabend: Am Freitagabend, 28. Juni, beginnt die Party offiziell um 19 Uhr auf dem Gustav-Hammer-Platz. Bürgermeister Rainer Stolz wird mit dem Fassanstich das Startsignal geben, für das Programm sorgen die Showturngruppe Phoenix vom TV Jahn Zizenhausen und die Rockabilly-Gruppe Kentucky Boys. Ab 21 Uhr geht es zurück in die 1970er-Jahre: Die Revival-Band Abba 99 setzt dann der schwedischen Kultgruppe ein musikalisches Denkmal – „ein Top-Act, der seinesgleichen sucht“, so Hauptamtsleiter Hubert Walk, der vonseiten der Stadtverwaltung das Fest mit Kulturamtsleiter Stefan Keil organisiert.

Der Probeaufbau hat schon gut geklappt: Pius Wolf, Petra Meier-Hänert, Michael Bohl, Kirstin Schönherr, German Häusler und Ludwig Häusler (von links) im neuen Sekt- und Bowlenstand des Stockacher Narrengerichts. | Bild: Claudia Ladwig

Zu den festen Akteuren beim Stadtfest gehört auch das Narrengericht mit seinen Gliederungen, das sein Angebot in diesem Jahr um einen Sekt- und Erdbeerbowle-Stand erweitert hat und damit auch schon am Freitagabend aktiv ist. Das Bauteam hat sich etwa zehn Mal getroffen, um unter Anleitung von Michael Bohl alle Einzelteile zu sägen und vorzubereiten. Nadine, Alina und Kirstin Schönherr haben an drei Terminen alles gestrichen. Zum Angebot des Narrengerichts gehört auch ein Luftballon-Weitflug-Wettbewerb, der am Samstag um 11 Uhr beginnt. Gegen 22.45 Uhr folgt mit dem Feuerwerk ein weiterer Festhöhepunkt.

Sonntag: Am Festsonntag geht es im Vergleich dazu beinahe besinnlich zu. Um 20 Uhr tritt der Kabarettist Bernd Kohlhepp, Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2015, mit seinem Programm „Das Programm bin ich" im Bürgerhaus Adler Post auf (Karten ab 12 Euro sind noch im Kulturamt Altes Forstamt oder online unter tickets.stockach.de zu haben).

Montag: Traditionell der Kindertag – um 10 und 15 Uhr tritt das Theater Patati-Patata mit dem Stück „Arnold – Retter der Schafheit" für Kinder ab vier Jahre im Bürgerhaus Adler Post auf. Der Eintritt ist durch die Unterstützung der Bürgerstiftung frei.

Vergnügungspark: Der Vergnügungspark auf dem Dillplatz wird auch in diesem Jahr wieder von der Firma Jäger-Hutzelmann aus Stuttgart bestückt, der Aufbau läuft bereits. Am Freitag öffnen die Fahrgeschäfte und Schausteller ihre Stände um 15 Uhr, an den anderen drei Festtagen um 14 Uhr.

Und Organisator Hubert Walk ergänzt, dass man auch den Sicherheitsdienst aufgestockt habe – freilich ohne sich allzu tief in die Karten schauen zu lassen. In der Stadtwallkurve stehen zudem bereits Absperrungen. Dort habe die Gefahr bestanden, dass jemand herunterfällt, so Walk. Für die Sicherheit der Gäste sind auch die Sanitäter vom Roten Kreuz zur Stelle (siehe Text unten). Polizist Harald Karge fasst seine Planung so zusammen: „Die Festbesucher sollen hauptsächlich Spaß haben.“