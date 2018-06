Stockach Schweizer Feiertag 2018: Beim Stadtfest lacht die Sonne und die Besucher haben Spaß

Viel Publikum und allgemein gute Stimmung – so lautet die Bilanz des Stadtfestsamstags in diesem Jahr. So zeigte sich Hubert Walk, mit Kulturamtsleiter Stefan Keil Hauptorganisator des Festes, am Morgen danach mit dem Verlauf zufrieden: "Es waren deutlich mehr Leute in der Stadt als im vergangenen Jahr." Auch von Vereinsvertretern habe er positive Rückmeldungen bekommen.

Die Besucherzahl gab er mit mehreren tausend an. Stefan Keil lobte das reibungslose Zusammenspiel aller Beteiligten. Ähnlich hört sich die Bilanz des Straßenmarkts an, die Siegfried Endres, Vorsitzender des organisierenden Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG), zieht. Es habe deutlich mehr Bewerber für Standplätze gegeben als im vergangenen Jahr, die ganze Strecke vom Bahnhof bis zum Hotel Goldener Ochsen sei voll gewesen.

Und auch er spricht von großem Publikumsandrang. Gänzlich ungetrübt blieb die Freude über die vielen Menschen in der Stadt allerdings nicht. Am Samstagabend kam es – in der Stadt weitgehend unbemerkt – zu einer Prügelei in der Haarnadelkurve am Stadtwall, die allerdings nicht zum Festgelände gehört.

Schon am Samstagnachmittag waren viele Menschen bei strahlendem Sonnenschein auf dem Stadtfest unterwegs. "Hier herrscht einfach Leben", freute sich Patrick Ramsperger. Der 25-Jährige ist in Stockach geboren und aufgewachsen. "Das Stadtfest ist für mich deshalb Tradition", sagte er.

Früher beging er diese Tradition mit seinen Eltern. "Man trifft hier all die Menschen, die man während des restlichen Jahres nicht sieht", erzählte er. Mittlerweile ist er selber zweifacher Vater und setzt den traditionellen Stadtfestbesuch mit seiner eigenen kleinen Familie fort.

Die jüngsten Besucher hatten sich in Scharen auf dem Vorplatz von St. Oswald versammelt. Hier stand die Jugendbühne, organisiert von Stadtjugendpfleger Frank Dei. "Wenn man sieht, wie toll die Kinder unser Angebot annehmen, dann hat sich der Aufwand schon gelohnt", sagte Dei.

In Schlangen warteten die Kinder vor der sieben Meter hohen Kletterwand, bis sie an der Reihe waren. Unter ihnen Janis und Max Scholze, acht und sechs Jahre alt. "Klettern macht einfach am meisten Spaß", sagte Janis: "Dort oben hat man den besten Blick über die Stadt."

Ein Bündnis aus Sozialstation, Caritas und Kirchen in Stockach hat den Menschenandrang genutzt, um auf das Thema Wohnungsnot hinzuweisen. Hierzu hatten die Helfer einen Stand in der Oberstadt wie ein Wohnzimmer eingerichtet. "Wir wollen hier versuchen, Wohnungssuchende und Wohnungsbietende zusammenzubringen", sagte Brigitte Ossege-Eckert vom Caritasverband Singen-Hegau. Und das gelang offenbar. Vier Gesuche hingen am Nachmittag an einer großen Pinnwand, daneben zwei Angebote.

Bis spätabends feierten die Menschen dann bei Livemusik auf drei Bühnen in der Oberstadt. Die Gruppe Bigger Bang huldigte auf dem Gustav-Hammer-Platz mit einer stilechten Bühnenshow der Musik der Rolling Stones. Die Coverband Diva brachte auf dem Marktplatz mit einem funky Mix aus tanzbaren Songs das Publikum in Bewegung.

Und auf der Jugendbühne vor der St. Oswald-Kirche packten Nachwuchsbands gegen Abend die härtere Rockmusik aus.