Die Angebote an den Schulen im Raum Stockach richten besonders an Erst- und Fünftklässler, die sich nun mit der Grundschule anfreunden oder für eine weiterführende Schule entscheiden müssen. Stichtage für Anmeldungen sind im März und April

Wer sich über die Bildungsmöglichkeiten an hiesigen Schulen informieren möchte, hat am Wochenende die Qual der Wahl. Das Nellenburg-Gymnasium und der Schulverbund Nellenburg organisieren am Samstag, 10. März, einen Tag der offenen Tür mit Schulfest. Auch andere Bildungseinrichtungen und Grundschulen warten mit einem Programm für Kinder und ihre Eltern auf. Während Eltern bei weiterführenden Schulen die Wahl haben, sind die Grundschulen je nach Wohnort und Schulbezirk festgelegt.

Nellenburg-Gymnasium Stockach: Der Tag der offenen Tür am Samstag, 10. März, beginnt um 11 Uhr mit einer Vorstellung des Schulkonzepts in der Aula. Außerdem sind verschiedene Programmpunkte geplant, etwa Darbietungen von Arbeitsgemeinschaften. Anschließend gibt es Führungen durch das Haus, während künftige Fünftklässler an einer Schulolympiade teilnehmen können. Bis 16 Uhr können Eltern wie Schüler sich auch über Themen wie den neunjährigen Bildungsgang, bilinguales Englisch, Musikprofile oder naturwissenschaftliche Angebote informieren. Abends um 19 Uhr ist die zweite Aufführung des Musicals "Pirate Queen".

