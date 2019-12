von Stephan Freißmann, Ramona Löffler, Claudia Ladwig und Susanne Schön

In vielen Lebensbereichen spielt digitale Technik eine immer größere Rolle – und an den Schulen soll diese Entwicklung nicht vorbeigehen. 650 Millionen Euro aus dem Digitalisierungspakt Schule von Bund und Ländern können nach Baden-Württemberg fließen – etwa zwei Millionen davon in den Raum Stockach (siehe Kasten). Doch bevor man Geld ausgeben kann, ist viel Vorbereitung notwendig.

Denn beim Digitalpakt geht es nicht darum, viele Tablet-Rechner oder andere Geräte für eine Schule anzuschaffen. Sondern es geht darum, möglichst nachhaltig die Schulen für die digitale Zeit auszurüsten. Holger Seitz, Leiter des Stockacher Nellenburg-Gymnasiums, formuliert die Leitfrage so: „Was muss ein Klassenzimmer haben, damit man mit Tablets recherchieren kann?“ Ein Großteil des Geldes sei für Infrastruktur bestimmt, so Seitz: „Damit 30 Tablets gleichzeitig laufen können, muss die Infrastruktur stimmen.“

„Was muss ein Klassenzimmer haben, damit man mit Tablets recherchieren kann?“ Holger Seitz, Leiter Nellenburg-Gymnasium | Bild: Freißmann, Stephan

Um festzustellen, was sie umsetzen wollen, sind Schulen im ganzen Land, begleitet von Landes- und Kreismeidenzentren, dabei, einen Medienentwicklungsplan aufzustellen. Darin würden zum Beispiel, so schildert es Seitz, die Ziele und Visionen für die Schulen, der Ist-Zustand, aber auch ein Unterrichtskonzept einfließen. Erst wenn dieser Plan genehmigt werde, fließe das Geld dafür an die Stadt. Er sei daher auch regelmäßig in engem Kontakt mit der Stadt als Schulträger. Und die Stadt Stockach werde zur Finanzierung auch eigenes Geld zuschießen müssen, sagt Bürgermeister Rainer Stolz. Öffentliche Schulträger müssen mindestens ein Fünftel der Kosten als Eigenanteil übernehmen, Privatschulen 5,4 Prozent.

Am Schulverbund Nellenburg laufe ebenfalls die Bestandsanalyse, erklärt Konrektor Jochen Schmid. Eine Umfrage unter den Lehrern gehöre dazu. Dann solle die Frage geklärt werden, wohin die Schule wolle: „Wie wollen wir in den einzelnen Fächern die Leitperspektive Medienbildung umsetzen?“, formuliert Schmid. Das Geld könne zwar bis April 2022 abgerufen werden, die Schule wolle aber schneller sein. Das pädagogische Konzept zur Medienbildung solle noch dieses Schuljahr stehen, ab 2021 wolle man in die Umsetzung gehen, so Schmid. Holger Seitz vom Gymnasium sieht Anfang des nächsten Schuljahres als Zielpunkt für die umfangreichen Vorarbeiten.

„Wie wollen wir in den einzelnen Fächern die Leitperspektive Medienbildung umsetzen?“ Jochen Schmid, Konrektor Schulverbund | Bild: Reinhardt, Lukas

Die Grund- und Gemeinschaftsschule in Eigeltingen hat vor drei Jahren eine Medienoffensive gestartet. Technische Voraussetzungen für neue Medien wurden überwiegend in Eigeninitiative umgesetzt. Schulleiter Michael Wernersbach verwiest unter anderem auf flächendeckendes W-Lan und eine Bildungsplattform. Und es gibt auch schon viele Ideen, wofür das Geld aus dem Digitalpakt verwendet werden soll, etwa Rechner für das neu eingeführte Fach Informatik, Mathematik, Physik (IMP), an denen auch Robotik-Unterricht möglich werden soll.

Auch in den Gemeinden, die keine weiterführenden Schulen haben, laufen die Vorbereitungen. Für die Schule der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen müssen erst noch Konzepte erstellt werden. „Ich denke, dass wir 2021 dran sind und dann das Geld abrufen können“, sagt Bürgermeister Matthias Weckbach auf Anfrage. In Hohenfels laufen Absprachen zwischen Hauptamt und Grundschule, erklärt Bürgermeister Florian Zindeler auf Anfrage. Die Grundlagen für ein Konzept seien bereits vorhanden, nun laufe der Feinschliff mithilfe des Kreismedienzentrums.

„Wir müssen nichts übers Knie brechen“, sagt der Mühlinger Bürgermeister Manfred Jüppner zum Medienkonzept für die Grundschule. Dieses werde derzeit erarbeitet. Die Eigenbeteiligung der Gemeinde sei im nächsten Jahr in den Haushalt eingestellt. Die Weiherbachschule in Zoznegg hat als Privatschule einen gesonderten Bescheid erhalten. Auch dort wird laut Schulleiterin Renate Paul gerade ein Konzept erstellt. Die Höhe der Förderung sei von den Schülerzahlen abhängig, wobei die Weiherbachschule inzwischen gewachsen sei: „Wir wollen versuchen, ob das berücksichtigt wird.“

Auch in Orsingen-Nenzingen plant die Verwaltung für den Digitalpakt. Nach Absprache mit der Grundschule in Nenzingen sollen weitere Medientische gekauft werden. Bisher gebe es drei, fünf weitere würden benötigt, so Bürgermeister Bernhard Volk. Auch weitere Tablets und eine Belüftung für den zu warmen Serverraum seien Ideen. Schulleiterin Jeannette Spiekermann erläutert: „Man arbeitet sehr eng mit der Gemeinde zusammen. Nach jeder Einzelentscheidung muss die Gemeinde ihr Einverständnis geben.“ Erst dann kann die Schule weitermachen.