von Reinhold Buhl

Das Projekt mit dem Namen „Ergometer in Schulen“ gibt es seit ungefähr zehn Jahren. Wie die Sonderschulrektorin und Leiterin der Goldäckerschule Daniela Hauhut erklärt, waren damals Gymnasien in Bayern und Bremen die ersten Schulen, die sogenannte Ergometerklassen eingerichtet haben. Wie der Name bereits sagt, stehen diese Ergometer, die im privaten Bereich auch Hometrainer genannt werden, nicht in einem Fitnessraum, sondern direkt im Klassenzimmer, wo Schüler sie im viertelstündlichen Wechsel benutzen.

Schule setzt auf viel Bewegung

„Wir achten darauf, dass der Puls der Kinder bei ungefähr 100 konstant gehalten wird“, erklärt Werner Jung, der als Werk- und Techniklehrer an der Schule tätig ist. Das Besondere an diesen Geräten ist die integrierte Arbeitsfläche, die die Möglichkeit bietet, während des Tretens der Pedale Mathematik-Aufgaben oder Rechtschreibübungen zu machen.

Die Schulleiterin weist darauf hin, dass die Goldäckerschule als „Bewegte Schule“ immer auf der Suche nach Möglichkeiten sei, die Konzentration und den Bewegungsdrang der Schüler zu unterstützen. „Trotz regelmäßiger Bewegungspausen und Sport- und Schwimmunterricht benötigen viele Kinder während ihrer Arbeitsphasen die Möglichkeit, ihre körperliche Unruhe parallel zur Arbeit mit dem Kopf auszuleben, um sich konzentrieren zu können“, erklärt Daniela Hauhut.

Hersteller-Insolvenz verzögert Projekt

Manfred Peter von der Bürgerstiftung erklärte, dass er mit seiner Stiftung schon zwei Jahre an diesem Projekt „Ergometer„ arbeite, aber dass sich die Realisierung durch die Insolvenz des Herstellers solcher Geräte stark verzögert habe. „Wir sind froh, dass jetzt die beiden Geräte in der Klasse 6/7 zum Einsatz kommen können“, freute sich Manfred Peter zusammen mit seinen Stiftungskollegen Renate Rösgen und Willi Zöller.

Stockach Was man mit Gedichten fürs Leben lernen kann Das könnte Sie auch interessieren

Auch die rührige Vorsitzende des Fördervereins der Goldäckerschule, Franziska Stockburger, strahlte, als sie die Kinder im Einsatz auf den Geräten sah und nutzte die Gelegenheit, bei der Bürgerstiftung gleich ihr nächstes Projekt, einen Hangelpfad, anzusprechen.