Zum Schuljahresende setzt beim Berufsschulzentrum Stockach (BSZ) alljährlich ein wahrer Abschlussfeier-Marathon ein. Schülerinnen und Schüler aus insgesamt dreizehn Abschlussklassen werden in fünf Feiern ins Berufsleben oder in eine andere weiterführende Schule verabschiedet.

„Auf dem richtigen Weg“

Am vergangenen Mittwoch waren nun die Schülerinnen und Schüler der beiden Berufsfachschulklassen mit Eltern, Freunden und Bekannten ins Bürgerhaus Adler Post in Stockach eingeladen, um in einem schönen Rahmen, wie Schulleiterin Claudia Heitzer betonte, den erfolgreichen Abschluss, nämlich die Mittlere Reife der Berufsschüler zu feiern.

Heitzer hob in ihrer Rede besonders das Durchhaltevermögen der Absolventen hervor und bescheinigte ihnen, „dass sie so auf dem richtigen Weg seien“. Sie animierte sie, Neues zu wagen, nie aufzugeben und immer aktiv zu bleiben. „Erst durch euer weiteres Tun erfahrt ihr, ob ihr euch richtig entschieden habt“, so Claudia Heitzer.

Mit Ehrgeiz und Durchhaltevermögen

Insgesamt 32 Prüflinge aus den Klassen BFW (Berufsfachschule Profil Wirtschaft) und BFH (Berufsfachschule Profil Hauswirtschaft und Ernährung) durften von den Klassenlehrern ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. „Wir sind mächtig stolz, dass wir es mit Ehrgeiz und mit Durchhaltevermögen geschafft haben“, betonte Can Uslu, der die Abschlussrede hielt, für die er großen Applaus erhielt.

Die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulklasse Hauswirtschaft und Ernährung mit ihren Zeugnissen. | Bild: Reinhold Buhl

Ursula Vent-Schmidt, Abteilungsleiterin der Berufsfachschule am BSZ, moderierte den kurzweiligen Abend, der, wie seit Jahren, von der BSZ-Lehrer-Combo unter der Leitung des stellvertretenden Schulleiters Michael Butsch musikalisch umrahmt wurde.

„Dieses Jahr haben wir musikalische Verstärkung bekommen,“ erklärte Butsch und freute sich über das Mitwirken der Sängerin und Gitarristin Jessica Längle, die vor kurzem das Wirtschaftsgymnasium erfolgreich abgeschlossen hat. Sie glänzte auch mit einem Solo-Auftritt, bei dem sie ein selbstkomponiertes Lied vortrug, das mit viel Begeisterung aufgenommen wurde.

Schule, Ausbildung oder FSJ

Vent-Schmidt hob hervor, dass sie sich sehr freue, dass für alle Prüflinge ein sogenannter Anschluss gefunden werden konnte. So würden circa ein Drittel der jungen Leute im BSZ bleiben und dort in andere Schularten, sei es das Wirtschaftsgymnasium, das Berufskolleg oder – falls sie eine Ausbildung anstrebten – in die Berufsschule wechseln.

Alle anderen hätten eine berufliche Ausbildungsstelle gefunden, einige begännen ein Praktikum und einige würden ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren.

„Immer fair, ehrlich, höflich und fleißig“

Als Elternvertreterin hielt Doris Eichkorn eine beeindruckende Rede und appellierte an die Schülerinnen und Schüler, immer fair, ehrlich, höflich und fleißig zu sein. Ebenfalls sprach sie die grundlegenden Tugenden wie Pünktlichkeit und Selbstbeherrschung an, ohne die ein harmonisches Zusammenleben nicht möglich sei.

Sie schloss mit einem Konfuzius-Zitat, in welchem der chinesische Philosoph empfahl: „Wähle einen Beruf den Du liebst, und Du brauchst keinen Tag in Deinem Leben zu arbeiten.“ Nach viel Musik, einigen Reden und Präsentationen der Schüler übergaben dann die Klassenlehrerin Gerlinde Joos und Klassenlehrer Wilhelm Häfele den Absolventen ihre Zeugnisse und gratulierten den jungen Leuten zur bestandenen Fachschulreife.