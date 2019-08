Johannes Waldschütz, Leiter des Stadtmuseums Stockach, hat die 3333. Besucherin der Ausstellung „Marc Chagall – Poesie & Farbe“ begrüßt: Katrin Zischkale aus Hameln macht zurzeit Urlaub am Bodensee und besuchte die Ausstellung mit ihrem Sohn Malte, zwei Schwestern, die in Kreuzlingen und Wahlwies leben, und ihrem Neffen.

Katrin Zischkale war überrascht, als Waldschütz sie von hinten antippte, so das Museum in einer Pressemitteilung: „Ich habe erst gedacht, ich hätte etwas kaputtgemacht.“ Dann freut sich die Urlauberin sehr: „Das wird mir ewig im Gedächtnis bleiben.“ Im Gästebuch bedankt sich Zischkale für den „sehr liebevoll zusammengestellten Kunstgenuss“ und zeigt sich vor allem vom begleitenden Audioguide begeistert.

Johannes Waldschütz freut sich über die Resonanz, die die Ausstellung bisher erhalten hat: „Wir sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden und hoffen, in der zweiten Hälfte der Ausstellung mindestens noch einmal so viele Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung zu locken.“ Ganz besonders freue er sich über die Kommentare im Gästebuch. So bedankt sich eine Besucherin für die „wunderbare Ausstellung“, die sich mit Präsentationen in berühmten Museen messen könne.

Viele zeigen sich überrascht, eine solche Ausstellung in Stockach zu finden: „Wir sind sehr beeindruckt, Stockach kann stolz darauf sein“, schreibt ein Ehepaar und eine andere Besucherin resümiert: „Eine wunderbare, gefühlvolle, fesselnde Präsentation, bei der man geradezu Zeit und Raum vergessen lernt.“

Besonderes Lob erfährt der Audioguide, der in Englisch und Deutsch in einem einstündigen Rundgang nicht nur viele Highlights zeigt, sondern Chagalls Motive, die leuchtenden Farben und die Technik der Grafiken erläutert. „Sehr beeindruckend und sehr aufschlussreich“, fasst eine Besucherin zusammen. Viel Resonanz erfahren laut Museum auch die Angebote für Kinder.

Über 20 Schulklassen haben die Ausstellung bereits besucht und täglich durchlaufen kleine Entdeckerinnen und Entdecker mit dem Kinderrundgang die Ausstellung.

Die Ausstellung „Marc Chagall – Poesie & Farbe“ ist noch bis 29. September geöffnet. Jeden Dienstag und Donnerstag finden um 18 Uhr Führungen mit Begrüßungssekt statt. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr