von SK

Grundsätzlich sei der Schmotzige Dunschtig in Stockach indes ruhig verlaufen, sagte Gerhard Buchstab, Leiter des Stockacher Polizeireviers, auf Anfrage. Allerdings habe es einen Vorfall gegeben, bei dem ein 23-Jähriger mit einem Luftgewehr aufgefallen war, so Buchstab. Laut der offiziellen Mitteilung der Polizei fiel der Mann den Beamten auf der Tanzfläche einer Veranstaltung auf, weil das Druckluftgewehr ohne Magazin zu seinem Kostüm gehörte. Als die Beamten ihn kontrollierten, zeigte sich der Mann uneinsichtig und war aggressiv gegenüber den Polizisten, die er zudem mehrfach beleidigt hat. Einen Waffenschein hatte er laut der Mitteilung nicht. Die Beamten rechneten demnach mit einer „erheblichen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ und nahmen ihn in Gewahrsam. Er hatte einen Blutalkoholwert von knapp 1,5 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Beleidigung eingeleitet.