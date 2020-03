In Corona-Zeiten liest und hört man andauernd von einem Wort: Hamsterkauf. Die Frage, wie sinnvoll oder sinnlos das „Hamstern“ ist, sei mal kurz dahingestellt. Fakt ist: Jeder hat vermutlich schon mal gehamstert. Wie heißt es doch so schön: Nur so lange der Vorrat reicht. Getreu diesem Motto schlägt man beim liebsten Produkt doch unabhängig von Corona gerne mal doppelt und dreifach zu, oder nicht?

Die Devise war klar

Stichwort zuschlagen: In einem Geschäft waren letztens meine Lieblings-Schoko-Kugeln im Angebot. Ja, genau die verpackten Eier aus Vollmilchschokolade, die mit einer Mischung aus Milchcreme und Haselnuss-Splittern gefüllt sind – verdammt lecker. Die Devise war also klar: Mitnehmen, was geht. Montag: An Tag eins waren schon keine Schoko-Kugeln mehr im Regal. Große Enttäuschung, aber immerhin sollte am Mittwoch nachgeliefert werden. Mittwoch: Nur noch eine Packung war da und lag Sekundenbruchteile später im Einkaufswagen. Kurzzeitige Zufriedenheit, mehr aber auch nicht. Freitag: Trotz erneuter, angekündigter Nachlieferung war das Regal wieder leer. Nichts wars also mit dem Schoko-Kugeln-Hamsterplan. Scheibenkleister!