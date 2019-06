Der Glockenturm der katholischen Kirche St. Oswald soll saniert werden. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Stockacher Gemeinderats bekannt. Es gebe „Schäden und Abnutzungen am Läutwerk und Uhrwerk sowie dringenden Handlungsbedarf zur Arbeitssicherheit“, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Dort werden mehrere Maßnahmen aufgezählt. Im Februar war die Turmuhr bereits stehengeblieben und musste repariert werden. Die Sanierung soll laut der in der Vorlage wiedergegebenen Schätzung etwa 108 000 Euro kosten, davon 97 500 Euro für reine Baukosten. Der Turm sei für das Stadtbild sehr prägend, sagte Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung. Auf freiwilliger Basis habe die Stadt zudem schon frühere Kirchturmsanierungen unterstützt, heißt es in der Vorlage. Der Gemeinderat hat daher einstimmig beschlossen, 10 000 Euro aus der Stadtkasse zu den Bauarbeiten beizusteuern.