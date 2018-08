Stockach 23. August 2018, 17:16 Uhr

Sanierung der Schiesser-Kreuzung beginnt am 17. September

Der Schiesser-Knoten in Stockach wird in drei Abschnitten saniert. Dies kostet rund 1,1 Millionen Euro. Der Straßenbereich beim Bahnübergang wird voll gesperrt, die Arbeiten in der Radolfzeller Straße und Heinrich-Fahr-Straße (B313) sind jeweils halbseitig.