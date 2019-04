Wenn 619 Menschen auf dieselben Fragen antworten, werden sich kaum alle einig sein. Genau so viele Menschen aus dem Raum Stockach haben an der großen SÜDKURIER-Aktion "Jetzt mitreden" Anfang des Jahres teilgenommen. Und auch, wenn sich nicht alle in jedem Punkt einig waren, ergab sich doch ein klares Stimmungsbild.

Besonders lang sind die dunkelgrünen Balken für die Antwort "sehr wichtig" bei den Themen Öffentlicher Personennahverkehr, Situation in der Stockacher Oberstadt sowie Ausbau von Breitbandversorgung und Mobilfunk. Auch die Verbesserung von Bahnverbindungen in der Region halten 73 Prozent der Teilnehmer für wichtig oder sehr wichtig. Damit stehen klassische Themen der Infrastruktur ganz oben auf der Liste Ihrer Interessen.

Dass öffentliche Verkehrsmittel für die Menschen wichtig sind, war dabei zwar zu erwarten. Dass so viele Menschen in unserem ländlich geprägten Raum den Ausbau des ÖPNV als wichtig oder sehr wichtig einstufen, nämlich immerhin 89 Prozent der Teilnehmer, war für die Redaktion dennoch überraschend. Ist hierzulande nicht ohnehin jeder mit dem Auto unterwegs? Und haben öffentliche Verkehrsmittel aus diesem Grund nicht weniger Priorität? Offenbar nicht.

Eine erste Schlussfolgerung aus dem großen Interesse an diesem Thema lautet daher: Die Abhängigkeit vom Auto ist offenbar kein Zustand, den die Menschen im Raum Stockach so wollen. Beweglichkeit auch ohne den eigenen fahrbaren Untersatz ist offenbar nicht allein ein Thema für die Großstadt.

Gleichzeitig wurde in einigen der Antworten auf die Frage, die Sie frei beantworten konnten, Staus auf den Durchgangsstraßen und der Wunsch nach Ortsumgehungen genannt. Für dieses Bedürfnis nach Information versprechen wir: Wir haben verstanden und werden das Thema in der Berichterstattung aufgreifen. Arbeitstitel: "Mit Ach und Krach durch die Region".

Auch andere Anmerkungen in dem Feld, das Sie frei ausfüllen konnten, haben der Redaktion wertvolle Erkenntnisse gebracht. Auffallend oft genannt wurden dabei zwei Dinge: einerseits der Wunsch nach guten Nachrichten. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang diese Anregung zitiert: "Für jeden Tag eine gute Nachricht". Das ist verständlich in einer Zeit, in der Krisen und schlechte Nachrichten überhandzunehmen scheinen. Der zweite Punkt: Berichterstattung über soziale Projekte.

Eine erste Schlussfolgerung aus diesen Punkten lautet: Es gibt offenbar ein tief empfundenes Bedürfnis nach Gemeinschaft und menschlicher Solidarität. Denn nicht zuletzt leben wir in einer Zeit, in der von Menschen immer mehr Beweglichkeit und Flexibilität gefordert wird, in der Lebensläufe immer individueller werden und in der der einzelne immer mehr unter Druck steht.

Wer sorgt in diesen bewegten Zeiten für den Zusammenhalt, den Kitt in der Gesellschaft? Auch in diesem Fall können wir sagen: Wir haben verstanden. Dem Bedürfnis nach guten Nachrichten und nach Solidarität in der Gesellschaft wollen wir unter der Überschrift "Der gute Geist" Rechnung tragen.

Eine Überraschung für die Redaktion gab es auch bei einem Thema, bei dem die grünen Balken besonders kurz sind. Den Ausbau der Bundesstraße 33 nach Konstanz halten nur 58 Prozent der Teilnehmer für wichtig oder sehr wichtig. Eine Schlussfolgerung daraus lautet: Die Zahl der Autopendler nach Konstanz hält sich in unserer Gegend offenbar in Grenzen.

Zuletzt möchte ich Ihnen stellvertretend für die Stockacher Lokalredaktion des SÜDKURIER sagen: Danke, dass Sie mitgemacht haben, und viel Spaß beim Studieren der Zahlen.