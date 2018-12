Das Weihnachtsmenü ist verspeist und von den Keksen sind auch nicht mehr allzu viele da? Dann ist jetzt eine günstige Gelegenheit für etwas Denksport. Denn nach dem Trubel der Feiertage haben die Leser ja wieder mehr Zeit für ihre Zeitung. Die Gunst der Stunde nutzen wir für einen spielerischen Rückblick auf das Nachrichtenjahr in Stockach und Umgebung. Die Leser können so testen, was sie noch wissen. Und damit es mehr Spaß macht, gibt es bei unserem Jahresabschlussrätsel auch etwas zu gewinnen (siehe Kasten).

Wer mitmachen will, kann einfach die Lösungsbuchstaben in die Kästchen eintragen und sich nach fünf Rätselfolgen per Telefon bei uns melden. Die Rufnummer geben wir rechtzeitig bekannt.

Lockerer Auftakt

Um den Einstieg nicht allzu schwer zu machen, soll es um eine Institution gehen, die weithin bekannt ist: Das Stockacher Narrengericht. Wer trat 2018 als Zeuge in der Verhandlung auf?

Angela Merkel: Als frühere Beklagte kannte sie das Narrengericht schon und hatte Lust, mal wieder vorbeizukommen. (Lösungsbuchstabe Z)

Winfried Hermann: Der Landesverkehrsminister sollte eigentlich nur eine Aussage machen – musste am Ende aber selber eine Weinstrafe bezahlen. (Lösungsbuchstabe U)

Martin Schulz: Nach der Bundestagswahl 2017 hatte er Zeit – und beim Narrengericht versprach man sich aus den Parteizugehörigkeiten von Zeugen und Beklagtem (SPD und CDU) eine pikante Mischung auf der Bühne. (Lösungsbuchstabe A)

Den Buchstaben mit der richtigen Antwort tragen Sie in das Feld mit der Nummer 8 ein.

Ein Schiff wird kommen

Auch die zweite Frage dürfte allen, die sich rund um Stockach auskennen, keine größeren Probleme bereiten. Es geht um ein großformatiges Kunstwerk, das den öffentlichen Raum in Bodman-Ludwigshafen ziert. Wie heißt es?

Das Kirchenschiff: Der Künstler Frieder Blenk nimmt darin alle möglichen Kirchenoberen aufs Korn und lässt sie in seinem Werk unversehens in Seenot geraten. (Lösungsbuchstabe N)

Das Handelsschiff: Künstler Dieter Henk hatte schon immer etwas gegen Globalisierung – und lässt sie als Handelsschiff in einem gewaltigen Strudel verschwinden. (Lösungsbuchstabe D)

Das Narrenschiff: In dem Relief von Künstler Peter Lenk, das am Bodmaner Seeum hängt, bekommen alle ihr Fett weg: zum Beispiel mehrere Autobosse und AfD-Politikerin Beatrix von Storch. (Lösungsbuchstabe R)

Tragen Sie den Buchstaben, der zur richtigen Antwort gehört, in das Feld mit der Nummer 19 ein.

Schriller Gast

Wer Geschmack am Ausgefallenen hat, wird bei dieser Frage trumpfen können. Denn manchmal kommen auch richtig schrille Leute nach Stockach. Wer war 2018 unter der Nellenburg auf Besuch?

Harald Glööckler: Der exzentrische Star-Designer präsentierte seine Bettenkollektion beim Möbelhaus Stumpp. (Lösungsbuchstabe H)

Olivia Jones: Der Travestie-Star war bei einem Freiluft-Ereignis unterwegs. (Lösungsbuchstabe A)

Dita von Teese: Die Burlesque-Tänzerin machte Urlaub am Bodensee. (Lösungsbuchstabe L)

Tragen Sie den Buchstaben, der zur richtigen Lösung gehört, in das Feld mit der Nummer 21 ein.

Ein Apfel am Tag...

2017 gab es Frost. Doch auch 2018 lief es nicht super für die Obstbauern. Was war der Grund?

Es gab nochmals Kälte und zum zweiten Mal hintereinander sind die Blüten am Baum gefroren. (Lösungsbuchstabe Q)

Diesmal machten Hitze und Dürre den Bäumen und damit ihren Besitzern zu schaffen. (Lösungsbuchstabe R)

Ein neuartiger Apfelschädling ist durch Lieferungen aus Amerika nach Europa gekommen und hat die Bestände infiziert. (Lösungsbuchstabe Z)

Der richtige Lösungsbuchstabe gehört in das Feld mit der Nummer 16.

Aus Stockach in die Welt

2018 gab es auch eine spektakuläre Neuansiedlung eines Unternehmens in Stockach. Welcher Betrieb ist ins Gewerbegebiet Blumhof gezogen?

Die Firma Äster: Ein Hersteller von Gartengeräten mit Sitz in Schweden. (Lösungsbuchstabe V)

Die Firma Baumer: Die Schweizer sind Spezialisten für Sensoren. (Lösungsbuchstabe M)

Die Firma Zweiger: Ein Rohrleitungshersteller, der auf tropf- und verlustfreie Verzweigungen in Leitungen spezialisiert ist. (Lösungsbuchstabe S)

Tragen Sie den Buchstaben, der zur richtigen Lösung gehört, in das Feld mit der Nummer 1 ein.

So geht's weiter: Damit stehen die ersten fünf Buchstaben des Lösungssatzes fest. Das Jahresrückblicksrätsel wird in den nächsten Tagen fortgesetzt.