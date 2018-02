Stockach/Bodman-Ludwigshafen Rudolf Stumpp ist tot

Der Gründer des Stockacher Möbelhauses Stumpp ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Stockach hat eine prägende Persönlichkeit verloren: Rudolf Stumpp, der Gründer des Möbelhauses Stumpp, ist tot. Dies hat Günter Dick, Geschäftsführer des Möbelhauses Dick, auf Nachfrage bestätigt. Das Unternehmen Dick hat das Stockacher Möbelhaus Stumpp im Jahr 2007 übernommen. Gegründet hatte Stumpp das Unternehmen, das inzwischen weit über die Stadt in die ganze Region ausstrahlt, im Jahr 1960.

Rudolf Stumpp, der in Bodman-Ludwigshafen wohnte, ist Ehrenringträger der Stadt Stockach. Diese zweithöchste Auszeichnung, die die Stadt nach der Ehrenbürgerwürde zu vergeben hat, hat Stumpp im Dezember 2016 bekommen, und zwar als sechste Person überhaupt. Beim Festakt zur Verleihung würdigte Bürgermeister Rainer Stolz die Leistung des Unternehmers, der das Möbelhaus mit sieben Mitarbeitern gegründet habe. In seinem letzten Jahr als Geschäftsführer – da war Stumpp 79 Jahre alt – seien 220 Menschen bei dem Unternehmen beschäftigt gewesen. Geehrt wurde Stumpp aber nicht nur für seine unternehmerische Leistung, sondern auch für sein soziales Engagement.

Weitere Informationen Große Ehrung für den Unternehmer Rudolf Stumpp

Denn Stumpp war auch ein langjähriger Förderer der Stadtmusik, die den Festakt zur Ehrenring-Verleihung musikalisch gestaltete. Im Jahr 2013 hat Stumpp sein soziales Engagement zudem in eine gewichtige Stiftung gegossen. Er gründete im Rahmen der Stockacher Bürgerstiftung die "Christel und Rudolf Stumpp Stiftung", die mit einer Stiftungssumme von einer Million Euro ausgestattet ist und deren Zinserträge für soziale und kulturelle Belange eingesetzt werden sollen – Musik, das Stockacher Krankenhaus und die Vereine in Stumpps Wohnort Bodman-Ludwigshafen waren in der Stiftungserklärung besonders erwähnt.