Stockach Rettungswagen kollidiert mit Auto und fährt in Zapfsäule  Frau und zwei Kinder leicht verletzt

Drei leicht Verletzte, darunter zwei Kinder, sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstagmittag in der Radolfzeller Straße in Stockach.

Wie die Polizei Konstanz mitteilt, befur eine 35-jährige Pkw-Lenkerin die Radolfzeller Straße in stadtauswärtiger Richtung und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen unter Einsatz von Sondersignalen in gleicher Richtung fahrenden Rettungswagen, welcher im Begriff war, das Fahrzeug der 35-Jährigen zu passieren.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin prallte daraufhin in die Seite des Rettungswagens, sodass dieser in Richtung Tankstelle abgewiesen wurde und dort gegen eine Zapfsäule sowie einen tankenden Pkw stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das tankende Fahrzeug noch auf ein weiteres an der Tankstelle stehendes Auto geschoben, heißt es weiter. Neben dem verunfallten Rettungswagen waren drei weitere Fahrzeuge beteiligt. Zwei Fahrzeuge waren im Bereich der Tankstelle beschädigt und eines auf der Radolfzeller Straße.

Durch die Kollisionen wurden die 35-Jährige, ein in ihrem Wagen mitfahrendes Kind sowie ein in dem tankenden Fahrzeug sitzendes Kind leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der beteiligte Rettungswagen wurde so stark beschädigt, dass er nach dem Unfall nicht mehr einsatzbereit war.

Wie die Feuerwehr Stockach in der Pressemitteilung berichtet, sei augenscheinlich kein Kraftstoff aus der Zapfsäule ausgelaufen. Die ursprüngliche Meldung „es laufen große Mengen Sprit aus“ bestätigte sich daher glücklicherweise nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde die gesamte Tankstelle jedoch durch den Betreiber abgeschaltet. Durch die baulichen Gegebenheiten der Tankstelle liefen die Kraft- und Betriebsstoffe mit Hilfe der Feuerwehr in eine speziell dafür vorgesehene Einrichtung. Der an der Oberfläche verbleibende Rest konnte auf diese Weise mit Bindemittel vollständig aufgenommen werden, wordurch eine akute Feuergefahr oder Gefahren für das Erdreich und für Gewässer ausgeschlossen werden konnten.

Während des Einsatzes war die Radolfzeller Straße nur in Richtung Ortsausgang befahrbar, der Gegenverkehr wurde durch das Industriegebiet umgeleitet.