Wenn am letzten Wochenende im Juli reihenweise Fahrzeuge mit Pferdeanhängern an der Wahlwieser Roßberghalle vorfahren, ist es wieder soweit: Der Reitclub Wahlwies richtet sein Reitturnier aus. Rund 30 Helfer haben auf dem Sandplatz die Hindernisse aufgebaut und das Gelände vorbereitet. Neben Ständen und Zelten zur Bewirtung sind auch die Tierambulanz und der Werbestand einer Versicherung vor Ort.

397 Reiter und ebenso viele Pferde nehmen diesmal teil. Sie stammen aus dem gesamten Einzugsbereich zwischen Tübingen und Bad Wurzach. Dass die Zahl identisch ist, ist reiner Zufall. Es kommt nämlich durchaus vor, dass ein Reiter beziehungsweise eine Reiterin bei unterschiedlichen Wettkämpfen mit verschiedenen Pferden antritt. 13 Springprüfungen fanden am Samstag statt, weitere am Sonntag.

„Reiten ist ein tolles Hobby, Ich gehe sehr gerne auf Turniere und messe mich.“ Yasmin Steinwaller, Siegerin E-Springen Fehler und Zeit | Bild: Claudia Ladwig

Allerdings gehört einiges dazu, an einem Turnier teilzunehmen. Bis Kinder so weit sind, dauere es einige Zeit, berichtet beispielsweise Erwin Heinzmann. Er ist stellvertretender Vorsitzender des RC Wahlwies und Turnierleiter. Beispielsweise bei Familie Nusser in Wahlwies könnten Kinder mit dem Reiten beginnen, skizziert er die Jugendarbeit: „Das ist die Basis für Reiter und dafür gibt es leider immer weniger Angebote.“ Mit den rund 20 Pferden würden Reitunterricht und Ausritte in Gruppen gemacht. Wenn ein Kind sich dann leistungsorientierter mit dem Reitsport beschäftigen und an Turnieren teilnehmen wolle, brauche es ein eigenes Pferd und müsse Mitglied in einem Reitverein sein.

Etwa ab einem Alter von zehn Jahren sei ein Kind körperlich und geistig der Sache gewachsen, so Heinzmann. Dann könne es allmählich ein Pferd lenken und beherrschen. „Körperkraft und Routine sind wichtige Voraussetzungen und sie müssen vom Kopf her so weit sein, zu wissen, wann sie wieviel Kraft und wie viel Technik einsetzen müssen“, erklärt er. Für ein ordentliches junges Pferd, mit dem man Turniere reiten kann, müsse man mindestens 10 000 Euro ausgeben, weiß er. Dabei gelte: Ein junges Pferd brauche einen erfahrenen Reiter, ein erfahrenes Pferd einen jungen.

„Ich liebe es, beim Pferd zu sein und es zu pflegen.“ Tabea Kollum aus Nenzingen reitet seit rund sieben Jahren | Bild: Claudia Ladwig

Alexandra Feucht ist die Jugendbeauftragte des Bodenseereiterrings und Südbadens. Reitschulen gebe es auch in Bohlingen und Steißlingen. Sie selbst habe in Engen Ponys zum Reiten und Führen. „Die Kinder sind in der Reitschule unter Aufsicht und lernen einzeln Dressurreiten und in der Gruppe das Springen.“ Beides gehöre zur Grundausbildung, dann entscheide man sich für das Eine oder Andere.

Für Alexandra Feucht liegen die Vorteile des Reitens klar auf der Hand: „Die Kinder sind weg von der Straße. Die Entscheidung für ein Pferd ist eine Lebensaufgabe.“ Es gehört nämlich viel mehr als das reine Training dazu: Die Tiere müssen geputzt, gepflegt, geführt und auf die Koppel gebracht werden. „Nach der Schule sind die Mädchen den ganzen Nachmittag beschäftigt. Das ist mit der Ganztagesschule oft schwierig zu managen. Sie betüddeln die Pferde, putzen das Sattelzeug, machen Spaziergänge mit den Tieren“, zählt die gelernte Pferdewirtin auf. Das dient alles dem vertrauensvollen Miteinander zwischen Mensch und Pferd. Geht es dem Tier gut, geht es auch dem Menschen gut und umgekehrt. Der Besitzer ist verantwortlich für das Tier und seine Gesunderhaltung.“ Das gelte insbesondere dann, wenn das Pferd verletzt sei oder zu alt zum Springen. Dann höre die Verantwortung natürlich nicht auf.

„Wenn man auf dem Pferd sitzt, spürt man, wie man eine Einheit ist.“ Lissie Rhein beschreibt ihre Begeisterung fürs Reiten | Bild: Claudia Ladwig

Nur wenige Jungen interessierten sich für Pferde, doch diese blieben oft konstant dabei, während von den vielen Mädchen nur ein Teil dauerhaft Interesse zeige, erzählt Alexandra Feucht. Wer aber „infiziert“ sei, gebe diese Leidenschaft später meist an seine eigenen Kinder weiter. Sie selbst kann als das beste Beispiel dienen: Ihre beiden Töchter reiten beim Turnier mit. Durch einen Turniererfolg können die Teilnehmer in eine höhere Leistungsklasse aufsteigen. Leider gebe es allerdings immer weniger Turniere, bedauert Alexandra Feucht. Die Kosten seien hoch und es werde immer schwieriger, Sponsoren zu finden.