Stockach/Orsingen-Nenzingen vor 2 Stunden

Regionalbusse bleiben ein Thema: Schnelle Lösung für Probleme ist nicht in Sicht

Die Polizei rückt zu einer Kontrolle am Busbahnhof bei den Schulen in der Dillstraße an, weil mehrere Beschwerden eingegangen sind. Mängel waren allerdings kaum zu finden. Kinder aus Hoppetenzell und Zizenhausen vermissen den Halt an den Schulen vor der ersten Stunde. Und für Orsinger Kinder läuft es auf dem Weg zur Schule inzwischen offenbar besser: Ein Überblick.