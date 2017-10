Mehring Regierungschefin Dreyer zahlt närrische Strafe in Wein

Regierungschefin Dreyer zahlt närrische Strafe in Wein

Jetzt sind sie quitt: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat ihre karnevalistische Strafe an Narren aus dem baden-württembergischen Stockach beglichen. 153 Liter Wein übergab die SPD-Politikerin am Freitagabend angereisten Vertretern des Narrengerichts, die sie im Februar zur Zahlung des Strafweins verdonnert hatten.

„Ich habe mich nicht eine Sekunde schuldig bekannt“, sagte Dreyer auf dem Weingut Endesfelder im Moselort Mehring vor den Gerichtsnarren. Und sie habe recht behalten: „Es ist bei dem ganzen Verfahren nur darum gegangen ist, möglichst viel rheinland-pfälzischen Wein nach Baden-Württemberg zu holen.“

Sie übergab den Narren Weine aus den sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten: rund 30 Kartons. Eigentlich hätte sie nur 150 Flaschen zahlen müssen, sie habe aber drei als Zinsen „draufgelegt“. „Wir freuen uns über den guten Wein“, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna. Er werde nun das Jahr über genossen: „Die Arbeitssitzungen zur Vor- und Nachbereitung der Fastnacht könnten sonst zu trocken sein.“ Das 666 Jahre alte Stockacher Narrengericht gehört zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht im Südwesten.

Zu bereits Verurteilten gehören Ex-Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck (SPD). Das Strafmaß wird in Eimern zu je 60 Litern erlassen – und reicht von einem bis viereinhalb Eimern.

Dreyer war von den Narren aus dem Kreis Konstanz in zwei Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Sie hatten ihr „wissentliche Karnevalisierung der Landespolitik“ vorgeworfen sowie einen Verrat am angeblichen Grundkonsens der SPD, wonach sich Wahlsiege nicht gehören würden. Dreyer hatte 2016 die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewonnen.