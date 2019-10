Wie man es dreht und wendet: Die Vorstellungen fürs Gymnasium liegen momentan ziemlich weit auseinander. Und beide Seiten haben Argumente, die einleuchten. Die Stadt hat bereits viel Geld in den Schulcampus an der Dillstraße investiert, derzeit läuft eine groß angelegte Sanierung in der Grundschule an der Tuttlinger Straße, weitere Schulbaustellen wie der Schulhof in Zizenhausen und andere längerfristige Engagements warten schon. Gleichzeitig schwört die Verwaltung die Gemeinderäte auf Jahre ein, in denen die Kassen weniger gut gefüllt sein dürften als zuletzt – so geschehen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Da ist ein vorsichtiger Ansatz beim Bau von neuen Klassenzimmern an einer städtischen Schule durchaus verständlich.

Doch Container, wie sie offenbar der aktuelle Vorschlag der Stadtverwaltung sind, können auf Dauer keine Lösung sein. Egal wie gut sie sind, mit einem normalen, fest installierten Neubau dürften sie kaum mithalten können. Und dabei geht es in der Tat nicht allein um Bequemlichkeit und Platzangebot, sondern auch um die Außenwirkung. Denn attraktiv bleibt eine Stadt dann, wenn ihre Schulen attraktiv bleiben.

Zumal der G9-Schulversuch des Landes erst im Jahr 2032 ausläuft, ab heute also in 13 Jahren. Das ist eine sehr lange Zeit, um mit einer Übergangslösung zu arbeiten. Zumal heute niemand so genau weiß, was danach passiert. Kommt flächendeckend G8 oder G9, wodurch das Nellenburg-Gymnasium ein Alleinstellungsmerkmal verlöre? Oder wird der Modellversuch noch einmal verlängert, sodass die Ausgangssituation dieselbe wäre wie heute? Und ist die längere Zeit bis zum Abitur wirklich der Grund für die Beliebtheit des Stockacher Gymnasiums? Oder gibt es andere Gründe? Auch in dieser Frage gibt es unterschiedliche Ansichten.

Da drängt sich eines auf: Bevor man einen endgültigen Fahrplan für die Schule entwirft, der unter Umständen viel Geld kostet, muss man genauer über die Hintergründe Bescheid wissen. Am Ende wird ein Kompromiss herauskommen. Aber es sollte einer sein, der für alle geht: für die Stadt, für die Schule – und vor allem natürlich für die Schüler.