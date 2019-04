Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag gegen 19.45 Uhr in der Bleichestraße in Zizenhausen. Wie die Feuerwehr in einer Presseinformation mitteilt, wurde ein Kaminbrand gemeldet. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich starker Rauch in einer Wohnung im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss entwickelt hat, welcher durch die vorhandene Feuerstätte im Kamin ausgelöst wurde. Laut Feuerwehr wurde mithilfe von Kaminfegerwerkzeug, Wärmebildkamera und der Drehleiter der Kamin sowie die Wartungsklappen kontrolliert, wobei kein Kaminbrand festgestellt werden konnte.

Als Ursache nannte die Feuerwehr, dass der Rauch nicht durch den Kamin abziehen konnte. Eine vorsorglich aufgebaute Wasserversorgung, um im Falle eines Brandes schnellstmöglich zu reagieren, wurden nicht gebraucht. Die Feuerwehr leitete die Belüftung ein und kontrollierte das Gebäude mit einem Messgerät.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Zizenhausen, Hoppetenzell sowie eine Kleineinsatzgruppe der Abteilung Stadt. Neben der Feuerwehr waren die Polizei, der Rettungsdienst und ein Schornsteinfeger vor Ort.