Die Liste seines Engagements, seiner Verdienste und seiner Arbeitstätigkeiten ist lang: Der Hindelwanger Anton Möll, der im Alter von 99 Jahren gestorben ist, war sehr beliebt und kannte „das alte Hindelwangen“ wie kein anderer, erzählt Ortsvorsteher Wolf-Dieter Karle. Er sei ein lebendiges Lexikon gewesen, habe alles im Ort gewusst und jeden gekannt. Möll war der Adler-Wirt, betrieb dort auch eine Tankstelle und hatte zudem eine Poststelle. Diese war zuerst im Adler, später im Privathaus, sagt sein Schwiegersohn Reinhold Sigg. Mölls Ehefrau Gretel war als Künstlerin bekannt.

Möll habe am 1. Dezember 1946 als Ratsschreiber bei der Gemeindeverwaltung Hindelwangen, damals ein eigenständiger Ort, begonnen, so Karle. Durch seine Französischkenntnisse habe er nach dem Zweiten Weltkrieg gut mit den Franzosen umgehen können. Nach der Gemeindereform 1972 sei Möll bei der Ortsverwaltung weiterbeschäftigt worden. Der Hindelwanger, der eine Tochter und zwei Enkelkinder hat, arbeitete so für mehrere Bürgermeister, später Ortsvorsteher. Er sei sogar nebenberuflich bis ins Jahr 2014 aktiv gewesen, erinnert sich Karle, der mit ihm zusammengearbeitet hat und für den Möll ein väterlicher Freund gewesen sei.

Anton Möll habe die Aufgaben des Ratsschreibers abends nach seiner normalen Arbeit erledigt. „Er war in Deutschland einer, der das am längsten gemacht hat.“ Es waren rund 70 Jahre als Ratsschreiber oder in einer ähnlichen Tätigkeit. „Er hat alles gemacht, was heute auf mehrere Stellen verteilt ist“, beschreibt Karle und nennt als Beispiele das Grundbuch führen und Rechnungen schreiben. „Er hat anfangs alles handschriftlich gemacht und später mit der Schreibmaschine.“

Der Verstorbene sei sehr zuverlässig, kommunikativ und loyal gewesen, so Karle. Er sei sehr beliebt gewesen und „hatte immer ein Lächeln im Gesicht“. Möll habe 30 Jahre das Amt des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden inne gehabt. Er sei Mitgründer des Fußballvereins, Gründungsmitglied sowie Schriftführer im Sportverein und rund 70 Jahre Sänger im Kirchenchor gewesen. In letzterem habe er noch bis 2014 als Bass gesungen. Beim MGV-Nellenburg war Möll laut Karle von 1948 bis 2011 der Kassier sowie Ehrenmitglied seit 1988. „Er hat die Beiträge noch von Haus zu Haus per Hand eingesammelt“, erinnert sich Karle. Außerdem sei Möll 25 Jahre lang aktives Mitglied der Feuerwehr gewesen. „Er war bei allem, was vorstellbar war, dabei“, fasst der Ortsvorsteher zusammen. Das habe Möll über die Jahre unzählige Vereinsehrungen eingebracht.

Der Hindelwanger war zudem „bis ins hohe Alter“, wie sein Schwiegersohn sagt, Freier Mitarbeiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach. Möll selbst hatte an seinem 90. Geburtstag für einen Artikel erzählt, dass er seine Gemeinde- und Vereinsberichte manchmal nachts um halb vier noch den getippten Text mit dem Fahrrad zum Briefkasten der Redaktion gebracht habe. Er hatte in der Zeitung das Autorenkürzel „iy“.

Möll lebte bis 2016 in seinem eigenen Haus und zog dann zu Tochter und Schwiegersohn. Er sei fit für sein Alter gewesen und noch jeden Tag Treppen gelaufen, erzählt Reinhold Sigg. Im April habe er gesundheitliche Probleme bekommen und sei am Freitag schließlich friedlich eingeschlafen.

Anton Möll sei ein Unikat gewesen, sagt Karle. „Solche Leute trifft man selten. Wir sind ein Stück ärmer geworden.“ Es sei schade, dass der 99-Jährige den 100er nicht mehr erleben konnte. „Ich hätte es ihm gegönnt.“