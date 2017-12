Orsingen-Nenzingen Rasante Familienkomödie in der Kirnberghalle

Der Sportverein Orsingen-Nenzingen führte den Dreiakter "Petri Heil und Waidmanns Dank" von Bernd Gombold auf. Seine Laienschauspieler zeigten dabei professionelles Können.

Ein besonderes Geschenk legen die Orsinger Vereine jedes Jahr unter den Christbaum. Abwechselnd führen die Vereine ein Laienschauspiel auf. In diesem Jahr war der Sportverein Orsingen-Nenzingen dran. Wochenlang wurde geprobt. Schließlich war es dann so weit. Die Premiere lockte Besucher nicht nur aus Orsingen in die Kirnberghalle. Es waren auch Laienschauspieler aus der Nachbarschaft zu finden und Verwandte der Schauspieler.

Der rasante Dreiakter "Petri Heil und Waidmanns Dank" von Bernd Gombold wurde von den Sportlern hervorragend umgesetzt. Aber wenn man zuviel erzählen würde, ginge für die Zuschauer der nächsten Vorstellung am Vorabend des Dreikönigstags manche Überraschung verloren. Das betrifft sowohl manche verblüffende Wendung im Stück selbst als auch die detailreiche Umsetzung der Orsinger Laienschauspieler und ihrer Helfer im Hintergrund. So überraschten beispielsweise die Kostüme. Sie waren so gekonnt, dass einige Zuschauer rätselten: Wer ist denn das?

Einen ganz besonders herzlichen Applaus bekam Norman Stemmer. Er ist, laut des moderierenden Udo Eisele, ein Theaterurgestein. Die Umsetzung seiner Figur gelang ihm in herausragender Art. Besonders viel Text hatte Roman Roth. Er hatte in allen Akten viel zu sagen. Beim Lernen des Textes hat er den Familienfrieden aber nicht gestört, wusste sein Sohn Malte zu berichten. Er habe mit Kopfhörern gelernt. Leicht erstaunt waren die Kinder aber schon über die neuen Charakterzüge, die ihr Vater auf der Bühne an den Tag legte. Marcus Schenk war zwar auch immer zu sehen, doch hatte er deutlich weniger Text. Dafür schlüpfte er in seine Rolle tief hinein. Mimik, Gestik passten zu hundert Prozent.

Ihre Bühnenpremiere bestand Lea Rossatti mit Bravour. Ihre Rolle bot die Chance, gleich mehrere gängige Klischees abzuarbeiten. Wie Kinder den Muttertag begehen oder was das Leben an der Seite eines Veganers bedeutet, beispielsweise. Martin Joos, der ebenfalls zum ersten Mal auf der Bühne stand, hatte es als ihr bodenständiger Bruder nicht leicht. Beate Anselment ist ein Theaterurgestein und verblüffte als Oma Rosalinde mit erstaunlichem Verständnis für die Jugend. Auch Cordula Buhl und Marion Retzbach standen nicht zum ersten Mal auf der Bühne. Als Freundinnen, die nicht unterschiedlicher sein konnten, überzeugten sie das Publikum.

Dieses spendete von Anfang an reichlich Applaus, gerne auch einmal zwischendurch. Dabei war es egal, ob der Sprachwitz des Stücks begeisterte oder die schauspielerische Leistung. Durch die vielen Gründe zu lachen wurde die Aufführung für die Zuschauer zum sportlichen Bauchmuskeltraining. Im ungewöhnlich schicken Outfit sorgten die Sportler selbst für das leibliche Wohl ihrer Gäste, und bei der Tombola gab es nur Gewinner. Übrigens waren schon vor Beginn der Aufführung die Lose ausverkauft. Der stellvertretende Vorsitzende des Sportvereins, Udo Eisele, begrüßte die Zuschauer und gab bei seinen Dankesworten am Schluss Einblicke in den Werdegang des Weihnachtstheaters. So stellte er alle Laienschauspieler und direkt an der Aufführung Beteiligten vor (siehe Infokasten).

Gleich zu Beginn begrüßten zudem sieben Bläser die Anwesenden mit zwei Weihnachtsliedern. So bewiesen die Mitglieder des Sportvereins mehrfache Begabungen: musikalische, schauspielerische und sportliche.

Darsteller und Darbietung

Der leidenschaftliche Angler Rudi wird von Roman Roth gespielt, seine Frau Gerda von Cordula Buhl. Ihre Tochter Tina wird von Lea Rossatti verkörpert und der Sohn Simon von Martin Joos. Dazu gehört Rudis Bruder Hermann, den passionierten Jäger spielt Marcus Schenk. Gerdas Freundin Susi haucht Marion Retzbach Leben ein. Gerdas Mutter Rosalinde wird von Beate Anselment gespielt. Norman Stemmer verkörpert Harald, den Freund von Tina. Wer Roberto spielt, wird nicht verraten.

Zum Team im Hintergrund gehören die Souffleure Reinhold Stemmer und Julia Kerber, Regisseur Markus Zimmermann sowie die für die Maske zuständigen Monika Zeiher und Saskia Renner. Für Ton und Licht war Dennis Schäuble zuständig.

Die nächste Aufführung des Dreiakters "Petri Heil und Waidmanns Dank" von Bernd Gombold ist am 5. Januar 2018. Die Aufführung in der Orsinger Kirnberghalle ist um 19.30 Uhr. (sch)