von SK

Der Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 18 Uhr in der Radolfzeller Straße, wie die Polizei mitteilt. Demnach bog eine Autofahrerin um diese Zeit aus einem Grundstück in die Radolfzeller Straße ein. Dabei übersah sie das Auto einer 48-jährigen Frau, die die Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß. Den Schaden beziffert die Polizei mit mehr als 12 000 Euro.