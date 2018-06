von sk

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen in die Büro- und Geschäftsräume eines Autohauses in der Radolfzeller Straße eingedrungen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Dabei erbeuteten sie einen Tresor mit Bargeld, Geschäftsunterlagen und sonstigen Gegenständen. Teile des Inhalts wurden am Montagmorgen in der Aach in Singen wieder aufgefunden. Die Polizei Stockach bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon (0 77 71) 93 91-0 zu melden.

