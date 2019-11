Die Zeit der Pubertät war für Jugendliche und deren Eltern schon immer schwierig. Und die zunehmende Digitalisierung macht sie nicht leichter. Warum benutzen Jugendliche ihr Smartphone so viel und welche Auswirkungen haben die digitalen Medien auf das Familienleben? Elterncoach Susanne Hübschle von der Mentor-Stiftung gab rund 50 Erwachsenen im Schulverbund Nellenburg Tipps, wie sie mit ihren Kindern auch in stürmischen Zeiten im Dialog bleiben können.

Als Mutter zweier Teenager kenne sie die Pubertätsphase genau, die bei manchen Kindern schon ab acht Jahren beginne, bei anderen dauere, bis sie 25 würden. Die Expertin machte deutlich, in welcher Ausnahmesituation Kinder und Jugendliche sich während dieser Zeit befinden: Das Vernunftzentrum im Gehirn wird umgebaut, sie reagieren impulsiv und können oft nicht vernünftig überlegen. Häufig kommen sie mit ihren Gefühlen nicht klar. Und sie fordern ihre Eltern. Die müssen oft schnelle Entscheidungen treffen. Gerade im Bereich der Digitalisierung sei das ein Problem. „Wir haben selbst keinen Erfahrungshintergrund, das macht es für uns extrem schwierig“, sagte Hübschle.

Das Internet im Alltag

Grenzen zu setzen sei im Digitalbereich schwer. Es sei wichtig, sich ernsthaft dafür zu interessieren, was das Kind im Internet tue. Sie stellte fest: „Digitalisierung ist die neue Zeit. Da werden wir alle mitgehen müssen, ob wir wollen oder nicht. Die Welt wird jeden Tag digitaler – die Frage ist: Was machen wir damit?“ Die Kernkompetenz der Zukunft sei für sie, zu entscheiden, wo das Internet im Alltag sinnvoll und notwendig eingesetzt wird und welche Bereiche somit digital ersetzt werden. Jugendliche hätten genauso wie ihre Eltern zu ihrer Zeit das Bedürfnis, sich mit ihren Freunden auszutauschen. Heute funktioniere dies jedoch meist nicht mehr über das klassische Telefon, sondern per App. Susanne Hübschle betonte, Eltern müssten ihren Kindern einige Regeln vorgeben: kein Cybermobbing, keine Treffen mit Fremden, auffällige Inhalte melden und Kettenbriefe sofort löschen. Peinliche Situationen dürften weder fotografiert noch gefilmt werden.

Smartphones bieten Spannung

Digitale Medien seien die schnelle Antwort auf Langeweile, denn das Smartphone biete Spannung, Inspiration und Information. Das Nachlesen in gängigen Suchmaschinen mache für viele Jugendliche manches Lernen sinnloser. Allerdings stelle sie, so Hübschle, die Frage: „Was machst du, wenn der Strom ausgeht?“ Wissen und Kompetenz aus der Hand zu geben, sei nicht sinnvoll. Ob beim Surfen oder Spielen, für sie gelte der Grundsatz: „Medienkompetenz beginnt mit Medienabstinenz. Ich kann immer ausschalten.“ Spielen an sich sei nicht schlimm. Das Problem fange erst an, wenn Ausschalten das Thema sei. Man müsse sich bewusst machen, wie viel Zeit man damit verbringe und was man in dieser Zeit nicht lerne.

Regeln zur Handynutzung

Die Expertin schlug Regeln zur Handynutzung in der Familie vor. Nachts im Bett, beim Essen am Tisch, im Bad, beim Fahren oder im Gespräch sollte das Smartphone tabu sein. Sie empfahl Familienkonferenzen, in denen man sich über den Umgang miteinander und mit den Medien austauscht und Kompromisse findet. Je älter die Kinder würden, umso geringer werde der elterliche Einflussbereich. Kompetenz statt Kontrolle sei daher das Ziel.

Auf die Frage der Eltern, wie viel Zeit Kinder am Smartphone oder PC verbringen dürften, sagte Susanne Hübschle, Untersuchungen bei 13- bis 17-Jährigen hätten gezeigt, dass diejenigen, die täglich bis zu 30 Minuten damit verbrachten, am glücklichsten waren. Bis zu zwei Stunden habe man keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, bei über drei Stunden habe sich problematisches Verhalten gezeigt. Mit Telefonieren, Texten und Musikhören reichten oft zwei Stunden nicht. Sie empfahl Apps, die die Benutzung transparent machten. Die seien auch für Erwachsene hilfreich. Danach könne man Zeiten festlegen und dem Kind erklären: „Ich bin für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden verantwortlich.“

An emotionalen Grenzen

Dem Vortrag folgt am 16. November von 14 bis 18 Uhr ein Workshop am Schulverbund Nellenburg. Darin beleuchtet Susanne Hübschle die Frage: „Warum reagieren wir oft so emotional?“ Eltern stoßen während der Pubertät ihrer Kinder oft an ihre emotionalen Grenzen. Sie erfahren an diesem Nachmittag, was hinter ihren Reaktionen steckt, wie sie die Beziehung zu ihren Kindern gut gestalten können, wie sie gut durch diese Zeit kommen und wann sie sich Hilfe von außen suchen sollten. Der Workshop soll, so Hübschle, Eltern die Chance geben, die eigenen Gefühle besser zu spüren und sich mit anderen Eltern auszutauschen, um gefestigt in ihren Alltag zurückzukehren. Anmeldungen an s.huebschle@mentorstiftung.de, betreff: „Datum und Elternworkshop“ (wig)