von SK

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 4.20 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Demnach waren mehrere Personen an der handgreiflichen Auseinandersetzung beteiligt, was einen größeren Polizeieinsatz nach sich zog. Die Meldung verzeichnet einen Angriff mit einer Glasflasche, Tritte und Schläge sowie einen Biss, zu denen es im Laufe der Tat gekommen ist. Dadurch wurden mehrere der Beteiligten leicht verletzt, ermittelt wird zu dem Delikt gefährliche Körperverletzung. Wie aus der Meldung hervorgeht, waren mehrere Polizeistreifen nötig, um das Geschehen unter Kontrolle zu bringen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, haben sich alle Beteiligten unkooperativ und höchst aggressiv verhalten, so die Mitteilung weiter. Die Polizisten haben zwei Personen in Gewahrsam genommen. Durch die Prügelei wurden zahlreiche Gegenstände in der Gaststätte beschädigt, darunter Gläser, Bilder und die Klimaanlage. Es entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. Wie genau die Tat abgelaufen ist und was die Gründe sind, ließ sich laut der Meldung noch nicht klären. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.