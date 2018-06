"Heute schon an morgen denken, komm, mach mit. Lass es uns versuchen, Schritt für Schritt" – mit diesem Lied zur Melodie von "Bruder Jakob" eröffnen die Grundschüler die Vorstellung ihrer Ergebnisse aus der Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit. Erstmals hat sich die ganze Schule klassenübergreifend mit dem Bereich Natur und Umwelt beschäftigt. Die Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine Leitperspektive im Bildungsplan in Baden-Württemberg.

Unter ganz verschiedenen Aspekten haben die Lehrerinnen mit den Kindern gearbeitet und selbst einiges hinzugelernt, wie Rektorin Ulrika Eschbach erzählt. Jede Gruppe stellt ihr Projekt der letzten Woche vor.

Wie das Wasser sauber wird

Den Anfang macht die Gruppe "Recycling". Die Kinder erklären den Begriff und berichten erstaunlich versiert über ihren Besuch in der Kläranlage Stockacher Aach in Bodman-Ludwigshafen. Auf einem Schaubild erklären sie die Reinigung des Wassers, das am Ende sauber in den Bodensee fließt. Auch über Wertstoffe hätten sie gesprochen und den Wertstoffhof besucht, erzählen sie.

Ein weites Feld: Müll trennen und vermeiden

Welcher Müll wohin gehört, wissen nun die Experten der Klassen eins und zwei. Sie zählen Restmüll-, Bio- und Papiertonne auf und zeigen, was in den Gelben Sack gehört. Dass Fleischreste im Restmüll entsorgt werden sollen, um keine Ratten anzulocken, ist auch manchen Erwachsenen neu.

Die nächste Gruppe kennt die Tricks der Werbung: Clever einkaufen, ohne sich von Glücks- und Gewinnversprechen oder Rabatten verleiten zu lassen, ist ihr Thema. Wie Einkaufen ohne Verpackungsmüll funktionieren kann, zeigen die Schüler danach.

Woraus bestehen Verpackungen und was kann man darauf lesen? Jakob und Paul nennen Zutatenliste, Herkunft, Haltbarkeit und Bio-Siegel und sagen, man müsse nicht alles gleich wegwerfen. "Wir haben aus Tetrapaks Geldbeutel gebastelt."

Aus Müll mach Nützliches

Die Kinder der Kreativ-Gruppe zeigen Tiere aus Tetrapaks und Pappmaché, aus Stoffresten genähte Eulen und Schildkröten, aus Hosenbeinen genähte Taschen und Einkaufsbeutel für Obst und Gemüse aus Fliegengittern. Eine Woche lang haben sie den Müll aus ihren 18 Familien gesammelt und nicht schlecht gestaunt, was da zusammenkam.

Heim für Wildbienen

Vor dem Gebäude steht das Ergebnis der Umweltwichtel. Sie haben mit Hilfe von Sabrina Molkenthin und FÖJ-lerin Elea Magarinos vom Umweltzentrum Stockach ein Insektenhotel gebaut. "Über 600 verschiedene Arten Wildbienen gibt es und die stechen nicht", erläutern die Schüler.

Angelockt werden die Insekten vom Staudengarten. Diesen ermöglichte eine Spende von Uschi Steinmann aus Winterspüren vom Netzwerk Bodenseegärten. Zur "langen Nacht der Gärten" hatte sie mit dem Umweltzentrum in ihren Garten eingeladen und den Erlös an das Umweltzentrum für die Umsetzung eines Projektes gespendet.

"Es freut mich unendlich, das Ergebnis ist ganz toll geworden", lobt die Sponsorin. "Wenn man sich etwas Zeit nimmt, sieht man, wie der Bereich lebt. Überall schwirren Bienen herum." Sie findet es sehr wichtig, schon Kindern zu vermitteln, wie wertvoll die Natur für die Menschen ist.

Auch Schulleiterin Ulrika Eschbach wünscht sich, dass die neuen Erkenntnisse in den Alltag übernommen werden und so dazu beitragen, die Umwelt und Natur zu schützen.

Pädagogisches Ziel Die im baden-württembergischen Bildungsplan festgeschriebene Bildung für nachhaltige Entwicklung soll es Schülern ermöglichen, als Konsumenten, später im Beruf, durch zivilgesellschaftliches Engagement und politisches Handeln einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Es geht nicht nur darum, auf die vorhandenen Probleme zu reagieren, sondern auch darum, vorausschauend und verantwortungsbewusst mit Blick auf die Zukunft zu handeln. Weitere Leitperspektiven sind Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, Prävention und Gesundheitsförderung, Berufliche Orientierung, Medienbildung und Verbraucherbildung. (wig)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein