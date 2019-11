von Reinhold Buhl

Das Engagement des Stockacher Vereins Sto-Plant für Kinder in Afrika ist ungebrochen. Sein neustes Vorhaben ist der Bau einer Schutzmauer um eine Schule. Denn seit einiger Zeit werde der Schulhof der Schule Muldoon am Rande der Zwei-Millionen-Stadt Ouagadougou als illegale Mülldeponie benutzt, erzählt Daniel Rosenkranz, der Sto-Plant gegründet hat.

Unter dem englisch-deutschen Motto „Passion for Africa – Zukunft schenken“ ist der Verein seit vielen Jahren mit Hilfsprojekten im westafrikanischen Staat Burkina Faso aktiv. Bereits im Jahr 2005 reiste der heute 67-jährige Daniel Rosenkranz zum ersten Mal nach Burkina Faso und war erschüttert von dem Elend, das er dort angetroffen hatte.

„Gegen das Elend in einem der ärmsten Länder der Welt wollte ich etwas tun“, erklärt Rosenkranz, der mit Hilfe von Freunden und mit Unterstützung seiner Tochter Déborah viele humanitäre Hilfsaktionen auf die Beine gestellt hat. In erster Linie spendete er Lebensmittel an Institutionen, wie Waisenhäuser, Blindenheime und Frauenhäuser in Burkina Faso. Eine der größten Aktionen dieser Art stand unter dem Motto „20 Tonnen Reis für Burkina Faso„.

Verein braucht Spenden

„Diesmal benötigen wir Spenden für den Bau einer Schutzmauer um ein Schulgelände herum“, sagt Daniel Rosenkranz. „In dem Viertel, wo sich die Schule befindet, gibt es keine Möglichkeit, Müll zu entsorgen, so wird der Schulhof immer mehr zur Mülldeponie. Dies entwickle sich immer mehr zu einem hygienischen Problem und berge auch hohe Verletzungsgefahren für die Kinder. Diesen Zustand möchte Sto-Plant mit dem Bau der Schutzmauer gegen die illegale Müllentsorgung beenden.

Material wird vor Ort hergestellt

Die 430 Meter lange und zwei Meter hohe Mauer, für die 11 200 Steine benötigt werden, würde für 400 Schüler und acht Lehrkräfte die momentan unerträgliche Situation beenden. Die Kosten belaufen sich auf 57 000 Euro. Das geplante Bauvorhaben erfordere einigen Aufwand. So gebe es, nicht wie bei uns, an jeder Ecke einen Baumarkt, wo man das Material her beziehen könnte, erklärt der Daniel Rosenkranz, der im kommenden Januar zusammen mit seinem 31-jährigen Sohn Michael für eine Woche nach Afrika reisen wird. Das Material wie Steine und Fliesen werde vor Ort auf der Baustelle hergestellt.

„Mein Traum wäre, die Schutzmauer bis Mitte kommenden Sommer fertigzustellen“, sagt der 67-Jährige, der für sein Vorhaben auf Unterstützung in Form von Spenden hofft. Infos dazu gibt es unter: www.sto-plant.de/#Informationen

Sto-Plant engagiert sich aber auch hier in Stockach. Im Frühling und Herbst findet zum Beispiel immer ein Frauenfrühstück im Bürgerhaus Adler Post statt. Die nächste und damit achte Auflage ist am Samstag, 9. Mai, mit Edith Gauß als Gast.