Anfang Februar startet das Projekt „Erste Hilfe für die Kinderseele – Stressbewältigung durch begleitetes Sandspiel“ an der Goldäcker Schule. Das Angebot von Schule und Kulturbrücke Stockach richtet sich an Kinder, die unter Stresssymptomen und nicht verarbeiteten Erlebnissen leiden.

Laut Pressemitteilung des Vereins stellt das Sandspiel einen geschützten Rahmen dar, in dem Kinder ihr Spiel frei entwickeln und belastende Erlebnisse verarbeiten können und findet in Gruppensitzungen statt. Jedem Kind stehen Spielfiguren und eine eigene Sandkiste zur Verfügung. Oft würden die Kinder in diesem Rahmen Erfahrungen nachspielen, die sie nicht verarbeiten konnten. Während der Sitzungen soll jedes Kind von einem Laien-Helfer betreut werden, der ihm emotionalen Rückhalt bieten soll.

Die Kulturbrücke Stockach sucht noch ehrenamtliche Laien-Helfer, die sich vorstellen können, ein Kind für zwei Stunden pro Woche zu begleiten. Das Projekt umfasst zehn Termine. Die Sitzungen werden von Psychotherapeuten betreut.

Mitmachen kann laut Verein jeder, der Empathie und Freude am Umgang mit Kindern hat. Voraussetzung sei zudem die Teilnahme an der Schulung „Erste Hilfe für die Kinderseele“ am Samstag, 25. Januar, von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Pallottiheim in der Pfarrstraße in Stockach. Die Kosten betragen 40 Euro. Anmeldeschluss ist der 20. Januar.

Die Teilnahme an der Schulung ist laut Kulturbrücke unabhängig vom Engagement im Laien-Helfer-Team. Neben der Schulung können die Laien-Helfer nach jedem Gruppentreffen Fragen und Eindrücke mit einem Psychologenteam der Universität Konstanz besprechen. Eine geringfügige Aufwandsentschädigung für die Helfer sei möglich.

Infos und das Anmeldeformular zur Schulung gibt es unter www.kulturbruecke-stockach.de. Die Anmeldung erfolgt per Mail an a.rhiemeier@kulturbruecke-stockach.de