Laut einer Polizeimeldung sind Beamte des Reviers Stockach gegen 21 Uhr gerufen worden. In einem umgebauten Geräteschuppen der Laube fanden die Beamten die Tiere. Nur über einen kleinen Schlitz in einem Gitternetz führte Luft ins Innere.

Weil die Haltung von Tieren in den Gartenlauben nicht gestattet ist und die Katzen durch die Hitze sichtlich geschwächt waren, rief man die Feuerwehr. Diese öffnete die Schuppentür, so die Polizei. Im Anschluss kamen die Katzen in die Hände der Tierrettung Radolfzell.

Anhand eines Microchips wurde die 32-jährige Katzenhalterin ausfindig gemacht. Sie muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.