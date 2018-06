Die Beamten verständigten die Mutter und übergaben dieser den Jugendlichen.

Eine Polizeistreife hat am Freitag gegen 18 Uhr bei einer Kontrolle beim Sportplatz in der Dillstraße in Stockach einen betrunkenen Jugendlichen aufgegriffen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei war der 15-Jährige mit rund 1,3 Promille unterwegs. Die Beamten verständigten die Mutter und übergaben dieser den Jugendlichen.