Stockach Polizeibilanz: Stadtfest blieb grundsätzlich friedlich

Vor allem in der Oberstadt sei der Schweizer Feiertag "völlig problemlos" verlaufen, sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt. Die Prügelei am Stadtwall blieb demnach der einzige Ausreißer.

Die Polizei blickt auf einen grundsätzlich friedlichen Schweizer Feiertag zurück. Das sagte Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Anfrage. Im besonderen in der Oberstadt sei das Fest "völlig problemlos" verlaufen, im Umfeld des Rummelplatzes habe es einzelne betrunkene Jugendliche gegeben. Bei so großen Festen komme das vor, so Schmidt. Die Prügelei in der Haarnadelkurve des Stadtwalls am Samstagabend sei der einzige Ausreißer gewesen, wobei diese mit dem eigentlichen Festbetrieb nichts zu tun gehabt habe. Laut Schmidt seien die Beteiligten zuvor auf dem Schulhof gewesen. Sie waren demnach 19 Jahre alt oder älter. Zehn bis 15 betrunkene, prügelnde Personen seien der Polizei gegen 19.45 Uhr gemeldet worden. Die Beamten hätten etwa 40 Personen angetroffen, manche von ihnen polizeibekannt.

Die Polizei vermerkt mehrere Platzverweise, zweimal Widerstand gegen Polizeibeamte und zwei Personen, die in Gewahrsam genommen wurden. Von der Jugendgruppe unter dem Namen "die Stockacher", denen die Ermittler zahlreiche Delikte im Jahr 2017 vorwerfen, war laut Schmidt niemand dabei.