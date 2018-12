Stockach vor 2 Stunden

Polizei überführt Parfüm-Dieb

Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch in Stockach als Ladendieb überführt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er kontrolliert, nachdem der Kundin eines Discounters gegen 16.30 Uhr in der Weißmühlenstraße der Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen worden war.