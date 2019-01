Stockach Wenn der Denkmalschutz mitredet: Experten erklären, was bei Kauf und Sanierung zu beachten ist und warum

Wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, brauchen auch Anstrich oder Dämmung eine Genehmigung. Warum das so ist, was außerdem zu beachten ist und welche Gebäude eigentlich unter Denkmalschutz stehen, erklärt Lothar Martin von der Stadtverwaltung Stockach. Und Rainer Kiefer erinnert sich an die aufwändige Sanierung eines Fachwerkhauses in Seelfingen.