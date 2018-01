Stockach Polizei ermittelt gegen bis zu 100 Beschuldigte: Erster Prozess wegen Drogen

Der 19-Jährige, den das Amtsgericht Stockach jüngst wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verwarnt hat, war nur ein kleiner Fisch in einem Teich von vielen jungen Menschen, die in Stockach mit Drogen zu tun haben. Ein Kommissar, der als Zeuge geladen war, sprach von bis zu 100 Beschuldigten. "Die Zahl war schon auffällig hoch für eine kleine Stadt wie Stockach", sagt auch Stadtjugendpfleger Frank Dei auf Nachfrage dieser Zeitung, wobei nicht alle Beschuldigten süchtig wären. Anfang 2017 habe die Stadtjugendpflege einen auffallend höheren Konsum und teils auch Verkauf von Suchtmitteln beobachtet, daraufhin wurden beispielsweise Präventionsangebote verstärkt. Der nun Angeklagte aus dem Raum Stockach hatte zuhause zwei Cannabis-Pflanzen angebaut, bei einer Hausdurchsuchung wurden 53 Gramm Marihuana gefunden.

Die Staatsanwaltschaft hatte den jungen Mann wegen Handelns mit Betäubungsmitteln angeklagt. Für die Staatsanwältin war der Tatvorwurf klar erfüllt und der Angeklagte habe diesbezüglich trotz Dämpfern weiterhin mit Drogen zu tun. Doch die Beweise würden nicht für eine Verurteilung wegen Handelns reichen. Das bestätigte Richterin Julia Elsner: Verpackungsmaterial und beispielsweise eine Waage fehlten, außerdem war der Wirkstoffgehalt des Materials vermutlich recht gering. Letztlich wurde der 19-Jährige daher nach Jugendstrafrecht wegen Besitz von Betäubungsmitteln verwarnt und muss an einem Urin-Kontroll-Programm teilnehmen. Dabei wird in den nächsten Monaten viermal eine Urinprobe genommen, die Kosten für die Analyse trägt der Angeklagte ebenso wie die für das gesamte Verfahren.

Und wenn dem 19-Jährigen Suchtmittel nachgewiesen werden, droht Jugendarrest von bis zu vier Wochen – das Urteil beinhaltet nämlich auch ein Drogenkontaktverbot. Damit entsprach die Richterin der Empfehlung von Jugendgerichtshelfer Theo Rüttinger, der sagte: "Das darf nach fünf Verfahren auch weh tun."

Mit 15 hatte der Angeklagte bereits Kontakt mit Drogen, 2014 wurde er laut Rüttinger erstmals von der Polizei beim Rauchen eines Joints erwischt – nicht strafbar, aber ein Hinweis in seinem Strafregister. Drei seiner fünf Verfahren wurden eingestellt, verurteilt wurde der 19-Jährige bisher wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Der Angeklagte selbst sprach von zuletzt ein bis zwei Joints am Abend. Auf die Nachfrage der Richterin, warum er Drogen genommen habe, antwortete er: "Weiß ich auch nicht genau." Doch die Zeiten seien vorbei: Er habe Kontakt gehabt mit Menschen, die nach Drogenkonsum psychisch erkrankt sind, und habe das als abschreckend erlebt.

Für den als Zeugen geladenen Kommissar ist Gruppenzwang der Auslöser des Drogenkonsums: Der 19-Jährige habe ein schädliches Umfeld und sich von diesem noch nicht losgesagt. "Solange er über die Hintermänner nichts sagt, kommt er da auch nicht raus", sagte der Kommissar. Die Ermittlungen, durch die die Polizei auf den Angeklagten kam, seien immer größer geworden: Anfangs sei man von 40 Beschuldigten ausgegangen, inzwischen seien es zwischen 80 und 100. Der jüngste Prozess könnte der Auftakt für viele weitere sein – so hofft es der Ermittler. Das Polizeipräsidium Konstanz äußert sich nicht zu laufenden Ermittlungen und Zahlen für 2017 sind noch nicht öffentlich.

Pressesprecher Bernd Schmidt bestätigt einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen im Präsidiumsbereich, im Landkreis und in Stockach, relativiert aber: Bei Rauschgiftkriminalität gebe es eine hohe Dunkelziffer und wenn Polizisten wie in Stockach verstärkt kontrollieren, erhöhe das automatisch die Fallzahl.

Laut der Staatsanwältin habe es sich in Stockach eingeschlichen, dass Kiffen fast zum guten Ton gehöre. Sie warnte wie Richterin Elsner vor den Gefahren der Droge. Elsner: "Das Problem ist einfach: Kiffen macht doof." Es gebe erstaunlich viele erstaunlich junge Menschen, die nach Cannabis-Konsum psychische Probleme haben. Das Drogenkontaktverbot soll den 19-Jährigen in schwachen Momenten daran erinnern, dass Kiffen keine Option ist. "Er weiß, dass er das nicht nochmal bringen kann."

Prävention in Stockach

Bei einem runden Tisch haben im Mai 2017 die Verantwortlichen von Schulen, Polizei, Schulsozialarbeit und Kreisjugendpflege über den Drogenmissbrauch in Stockach gesprochen, wie Frank Dei von der Stadtjugendpflege berichtet. "Das Thema geht uns alle an", sagt er. Schon seit längerem würden sie die Bemühungen im Bereich Prävention verstärken: "Es laufen einige Projekte an, weil wir erkannt haben, dass es hin und wieder eine Problematik gibt." Teil davon sei etwa die regelmäßige Sprechstunde des Vereins Drogenhilfe. Die Projekte seien durchaus langfristig angelegt: Der Schulverbund Nellenburg arbeite etwa an einem Präventionskonzept mit Fokus auf Suchtmittel. (isa)