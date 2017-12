Stockach Polizei durchsucht Wohnungen von elf kriminellen Jugendlichen im Raum Stockach

40 Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag Hausdurchsuchungen im Raum Stockach gemacht und Waffen und Betäubungsmittelutensilien gefunden. Eine Gruppe von 20 Jugendlichen war in den vergangenen Monaten bei rund 30 Straftaten auffällig.

Eine Gruppe von 20 Jugendlichen soll im Raum Stockach seit dem Sommer rund 30 Straftaten begangen und teilweise für großes Aufsehen gesorgt haben. Die Ermittlungen der Polizei mündeten am Donnerstag laut einer Pressemitteilung in eine große Durchsuchungsaktion in den Wohnungen von zehn Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren sowie einem 13-Jährigen. Rund 40 Einsatzkräfte der Polizei von unterschiedlichen Dienststellen, darunter auch Hundeführer, waren zeitgleich unterwegs. Die Staatsanwaltschaft hatte Durchsuchungsbefehle bei Gericht beantragt und genehmigt bekommen.

Die groß angelegte Aktion war offenbar erfolgreich: Die Ermittler stellten laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft "neben Handys und Kommunikationsmedien auch Messer, Softair-Waffen, eine Gaspistole und Maskierungsgegenstände sowie Betäubungsmittelutensilien sicher". Die Auswertung dieser Gegenstände soll weitere Taterkenntnisse bringen.

Die Ermittlungsgruppe im Polizeirevier Stockach war im November nach einem Vorfall bei der Jahnhütte gebildet worden. Damals hatten mehrere Jugendliche eine private Geburtstagsfeier mehrfach gestört und Gäste angegriffen (siehe Infokasten). Beamten gelang es, neben fünf bei der Jahnhütte in Hoppetenzell festgestellten Jugendlichen noch weitere mutmaßliche Tatbeteiligte zu ermitteln. "Zwischenzeitlich werden den Tatverdächtigen, die in unterschiedlicher Besetzung in Erscheinung getreten sind, neben Körperverletzungen, Diebstählen und Beleidigungen auch schwere Straftaten wie Landfriedensbruch und räuberische Erpressung vorgeworfen", fassen Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen.

Die Jugendlichen, bei denen es die Durchsuchungen gab, wurden auf dem Polizeirevier vernommen, erklärte Bernd Schmidt, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz, auf SÜDKURIER-Nachfrage. "Sie wurden auch erkennungsdienstlich behandelt." Anschließend durften alle wieder nachhause gehen, sagte er. Zum Verlauf der Ermittlungen erklärte er, dass die Ermittlungsgruppe noch weiter bestehen werde. Die Polizei in Stockach habe seit dem Beginn der Vorfälle mit der losen Gruppe aus 20 Jugendlichen immer ein wachsames Auge auf diese gehabt und "ein klares Signal" gesetzt. Straftaten von so vielen Jugendlichen in einem solchen Ausmaß seien außergewöhnlich für Stockach.

Schulsozialarbeiterin Margerit Haas hatte bereits Ende Oktober im Hauptausschuss des Gemeinderats von Vorfällen berichtet. Denn die Stadtjugendpflege machte sich Sorgen um diese Jugendlichen, die nicht zuletzt häufig schwierige Lebensgeschichten hätten. In der vergangenen Woche gab es dann zum Beispiel erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei einer Party im Nellenburg-Gymnasium. Eine ganze Reihe von Namen, zu denen die ermittelten Jugendlichen gehören, standen auf einer Liste mit Hausverbot. So gab es zum Beispiel auch mehr Sicherheitskräfte als bei früheren Veranstaltungen dieser Art. Die Sicherheitsmaßnahmen hatten Schülermitverantwortung (SMV), Schulleitung, Polizei, städtisches Ordnungsamt und der Stadtjugendpflege abgestimmt. Aus Sicht der Polizei lief dann tatsächlich auch alles ohne Störungen ab. "Es muss ruhig gewesen sein", sagte Bernd Schmidt.