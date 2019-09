Den britischen Singer-Songwriter Nick Howard und den Stockacher Schüler Mathis Schuller verbindet eine enge Musiker-Freundschaft. Sie kennen sich seit etwas mehr als drei Jahren, seit Mathis' Auftritt in der Kinderkanal-Fernsehsendung „Dein Song“. Damals fungierte Nick Howard als Mentor für den jungen Stockacher. Wie gut sich die beiden Musiker seitdem verstehen, wird dadurch deutlich: Um den britischen Sänger zu einem Konzert am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr ins Milchwerk nach Radolfzell zu holen, geht die Stockacher Familie sogar unter die Konzertveranstalter. Damit betritt die Familie von Mathis Neuland – von Fans zu Konzertorganisatoren.

Ein kleiner Fanclub in Stockach

„Ich hatte bis 2016 kein großes Interesse an der Pop-Musik. Dies entstand alles durch Mathis„, sagt Mutter Angelika Isele, die eigentlich Physikerin ist. Dies habe sich in der Zwischenzeit aber geändert. Die ganze Familie sei nun so etwas wie ein kleiner Fanclub von Nick Howard. Das finanzielle Risiko tragen die Schuller/Iseles indes alleine. Mutter Angelika Isele rechnet mit Fixkosten im vierstelligen Bereich.

Castingshow besiegelt Freundschaft

Der Elftklässler am Nellenburg-Gymnasium ist in der hiesigen Musikszene kein Unbekannter. 2016 nahm er an der Fernsehsendung „Dein Song“ teil. Dabei handelt es sich um eine Castingshow, bei der die Teilnehmer von zehn bis 19 Jahren einen selbst geschriebenen Song präsentieren. In der Show werden Kindern und Jugendlichen Profis aus der Musikbranche zur Seite gestellt, um einem eigenen Song den Feinschliff zu geben und ihn anschließend im Studio zu produzieren. Und hier kam Nick Howard ins Spiel. Er unterstützte den Stockacher Schüler als Mentor, gab ihm wertvolle Tipps. „Er hat mir viel bei der Melodie geholfen und mit mir zusammen am Text gearbeitet“, erinnert sich Mathis Schuller.

Der Kontakt riss nie ab

Über all die Jahre sei der Kontakt zu Nick Howard nie abgebrochen. Dass bei den Aufnahmen zur Castingshow eine Freundschaft zwischen dem Stockacher Nachwuchssänger und dem britischen Entertainer entstand, wird auch darin deutlich, dass Nick Howard schon zweimal zu Gast bei Mathis' Familie war – jeweils für ein Gartenkonzert in 2017 und 2018. „Da kamen über 100 Zuhörer“, erzählt Mathis. Mutter Angelika ergänzt: „Nick war damals schon ein ziemlich cooler Typ, der Mathis bei den Aufnahmen freie Hand gelassen hat. Er ist ein sehr bescheidener Musiker.“

Verstehen sich auch auf der Bühne gut: Mathis Schuller und der britische Pop-Sänger Nick Howard. das Bild entstand 2017 bei einem Gartenkonzert in Stockach. Bild: Gerd Koch | Bild: GERD KOCH

Im Haus der Familie in Stockach gibt es acht Gitarren, einen Bass, eine Ukulele sowie eine Wandergitarre. Schnell hat man den Eindruck, als ob man bei einer richtigen Musikerfamilie angekommen ist. Neben Mathis Schuller macht auch sein Vater Nils Schuller leidenschaftlich gerne Musik. „Wahrscheinlich habe ich ihm das Interesse an Musik in die Wiege gelegt“, sagt der Lehrer am Nellenburg-Gymnasium. Laut eigenen Aussagen hat Mathis Schuller bereits 15 Auftritte gehabt. Darunter auch größere wie beim Tuttlinger Honberg-Sommers im Vorprogramm des deutschen Popsängers Laith Al-Deen. „Er hat in jungen Jahren schon viel Bühnenerfahrung. Musik liegt ihm im Blut“, sagt Nils Schuller.

Diese Erfahrung wird ihm auch beim Konzert von Nick Howard zu Gute kommen. Denn zusammen mit weiteren Mitstreitern aus den verschiedenen Staffeln von „Dein Song“ wird Mathias Schuller die Vorband geben. „Wir werden uns gegenseitig mit unseren Instrumenten begleiten. Wir alle sind dann die Band“, sagt Mathis. Ganz wie sein Mentor werde er ausschließlich eigene Songs singen. Angesprochen auf sein musikalisches Vorbild, verwundert es doch ein bisschen, dass nicht der Name Nick Howard fällt. „Nein, ich mag Nick und bin ihm sehr dankbar, aber meine Vorbilder sind eher aus dem älteren Semester“, schmunzelt Mathis. Er muss nicht lange überlegen: „Paul McCartney finde ich gut und Paul Mayer.“

Nur mit Nick Howard

Ob die Musiker-Familie einen Wunsch für das Konzert hat? „150 Zuhörer oder mehr wären toll“, sagt Angelika Isele. Vater Nils Schuller betont, dass man keinen Gewinn mit dem Konzert anstrebe. „Finanziell wird dies eine rote Veranstaltung, dessen sind wir uns bewusst. Wir machen dies aber nicht wegen dem Profit, sondern weil wir einfach Musik lieben.“ Seine Frau ergänzt: „Wir werden, wenn überhaupt, dann nur Konzerte mit Nick Howard machen.“ Sie sind eben doch ein familiärer Fanclub des Sängers von der Insel.