Stockach Platz für Aldi und neuen ZG Markt: Der Abriss der Technik-Halle in Stockach läuft

Platz für Aldi und neuen ZG Markt: Der Abriss der Technik-Halle in Stockach läuft

Die Vorbereitungen für einen zweiten Aldi und einen neuen ZG Raiffeisen Markt in der Meßkircher Straße in Stockach haben mit dem Abriss der früheren ZG Raifeisen Technik-Niederlassung begonnen. Der Gemeinderat muss noch über den Bebauungsplan entscheiden.

Es geht mit großen Schritten voran: Der gemeinsame Bebauungsplan von ZG Raiffeisen und Aldi liegt bei der Stadt und der Abriss des alten Gebäudes der ZG Raiffeisen Technik-Niederlassung läuft. Aldi hat das Gelände bereits Anfang des Jahres von ZG Raiffeisen gekauft. Um Fasnacht herum ist die Technik-Niederlassung von der Meßkircher Straße ins Industriegebiet gezogen. Auf dem frei gewordenen Gelände will Aldi direkt am Kreisverkehr seine zweite Filiale in Stockach bauen und daneben soll ein neuer ZG Raiffeisen Markt entstehen. Dieser ist momentan auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Der derzeitige Abriss des Gebäudes ist unabhängig von den Bauplänen, erklärte Anamaria Preuss von der Aldi-Pressestelle auf SÜDKURIER-Nachfrage. Aber sobald der Gemeinderat den Bebauungsplan beschlossen habe, könne mit dem Bau begonnen werden. "Die Eröffnung der neuen Filiale ist im Sommer 2019 geplant", so Preuss. Die Verkaufsfläche werde etwa 1100 Quadratmeter umfassen. "Mit der ZG Raiffeisen wird es einen gemeinsamen Parkplatz mit etwa 110 Stellplätzen geben."

Und warum ein zweiter Aldi für Stockach? Die bestehende Filiale solle entlastet werden und den Kundenbedüftnissen nach Nähe und einer optimalen Verkehrsführung gerecht werden, teilt die Pressestelle mit. Der gemeinsame Standort mit der ZG biete den Kunden auch die Möglichkeit, den "Bedarf an Waren oder Dienstleistungen an einem Anlaufpunkt zu decken", erläutert Preuss weiter.

Auch Ulrike Mayerhofer von der Pressestelle von ZG Raiffeisen hat auf Nachfrage erklärt, dass der Bebauungsplan bei der Stadt liege. Er sei Ende Januar eingereicht worden. Das Unternehmen rechnet nicht damit, dass es vor Jahresende mit dem Bau losgehen kann. Das Gelände sei Sumpfgebiet – das mache es nicht einfach. Mit dem Neubau wird sich die Fläche des Markts von 800 Quadratmeter auf 1600 Quadratmeter verdoppeln, wie das Unternehmen bereits im Januar mitgeteilt hatte.