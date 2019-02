Tausende Kilometer entfernt spielt sich der Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina ab – so weit weg, dass der Bezug zu den gewaltsamen Auseinandersetzungen für viele in Deutschland gering ist. Das änderte sich nun für 14 Schüler des Nellenburg-Gymnasiums in Stockach, die sich in einem Planspiel mit der Rolle des UN-Sicherheitsrats beschäftigten und Weltpolitik im Kleinen simulierten.

Angeleitet von Rebecca Spittel und David Koch von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Lpb) schlüpften die Zwölftklässler in die Rollen der Staatsbeauftragten und vertraten für einige Stunden deren Interessen. "Während der Simulation spielen die Schüler eine Rolle", erklärte David Koch. "Es geht darum, sich möglichst nah an der politischen Realität zu orientieren. Sie sollen verstehen, was es heißt, in eine politische Verhandlung zu treten." Ihre eigene Meinung sollten die Jugendlichen daher nicht in das Planspiel mit einbringen, auch, wenn sie die Ansichten einiger Staaten selbst nicht vertraten.

Im nachgebauten Sitzungssaal dürfen die Schüler mit David Koch ein Abstimmungsverfahren simulieren. | Bild: Marinovic, Laura

Um mögliche Wissenslücken vor Beginn der Simulation zu schließen, stellten Rebecca Spittel und David Koch den Nahostkonflikt zunächst noch einmal vor und zeigten Zusammenhänge und Örtlichkeiten anhand von Karten und Schaubildern auf. Anschließend sollten die Schüler aus der Sicht des ihnen zugeteilten Staates Verbesserungsvorschläge zu einem Resolutionsentwurf erarbeiten und abwägen, inwieweit Kompromisse für ihr Land noch vertretbar wären.

Im nachgebauten Sitzungssaal, in dem auch die Flagge der Vereinten Nationen nicht fehlte, durften sie sich in einem simulierten Abstimmungsverfahren für oder gegen den Resolutionsentwurf aussprechen. Um untereinander zu kommunizieren mussten Anträge auf Nachfrage oder Rederecht gestellt werden – fast genau so, wie es auch im echten UN-Sicherheitsrat üblich ist. Dabei gelang es den Schülern, sachliche und gut durchdachte Diskussionen zur Siedlungspolitik, der Aufnahme Palästinas in die Vereinten Nationen oder der Jerusalem als Hauptstadt zweier Staaten zu führen. Rebecca Spittel zeigte sich vom Wissen der Schüler begeistert: "Das ist eine echt fitte Klasse."

Dass die Veranstaltung überhaupt am Nellenburg-Gymnasium stattfinden konnte, ist Gemeinschaftskundelehrerin Barbara Neubrand zu verdanken. Sie wurde auf die Planspiele aufmerksam, die die Lpb Planspiele jedes Jahr für Schulen anbietet. Kurzerhand beschloss sie, ihren Kurs anzumelden. "Unser Schwerpunktthema im Abitur ist 'internationale Beziehungen'", begründete sie ihre Entscheidung. Das Planspiel hält sie für eine gute Möglichkeit, um die Arbeit der Vereinten Nationen und die Schwierigkeit, einstimmige Lösungen zu finden, anschaulich darzustellen. Ziel war es auch, das Interesse der Jugendlichen für die Politik zu wecken und ihnen die Komplexität der Verhandlungen näher zu bringen.

Dass dies tatsächlich gelang, bestätigten die Schüler nach dem Ende des Planspiels. "Man hat das Gefühl, dass man der Politik viel näher ist", stellte die 18-jährige Hannah Merk fest, die Großbritannien vertrat. Und Jan Vorhoff bemerkte in Hinblick auf die unterschiedlichen Mitglieder des Sicherheitsrats: "Man sieht, dass es wirklich schwer ist, die Interessen durchzusetzen."