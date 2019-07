Israel: Für gläubige Christen stets ein beliebtes Reiseziel. Zehn Tage lang unternahm eine 49-köpfige Gruppe aus der Seelsorgeeinheit Stockach eine Pilgerfahrt in das Heilige Land. „Beeindruckend waren schon die ersten Tage am See Gennesaret, wo Jesus sich lange aufhielt, vielen Menschen begegnete und zu ihnen sprach“, schildert Willi Zöller von der Bürgerstiftung, der einer der Pilger war. Vom Berg der Seligpreisungen wanderte die Gruppe izu den steinernen Stufen bei der Primatskapelle. Zöller sagt: „Ein ganz besonderes Erlebnis war die Feier der Messe in Dalmanuta direkt am See.“

Im Freien und mit Blick auf Jerusalem feiert Pfarrer Michael Lienhard mit den Pilgern eine Messe. | Bild: Willi Zöller

Weitere Ziele am See Gennesaret waren, so Zöller, das Petrushaus in Kafarnaum, die Brotvermehrungskirche in Tabgha sowie eine Bootsfahrt auf dem See. Auch eine Fahrt zu den Drusendörfern auf den Golanhöhen wurde unternommen und die Teilnehmer konnten vom Mount Bental nach Syrien und in den Libanon schauen. Auf der Fahrt nach Nazareth kam die Gruppe zum Berg Tabor.

Zahlreiche biblische Orte besucht

In der Hochzeitskirche in Kana feierte Pfarrer Michael Lienhard mit der Pilgergruppe einen Segnungsgottesdienst. „Sehr schön war ohnehin die Gemeinschaft untereinander“, sagt Willi Zöller. Hauptziel in Nazareth war die auf den Fundamenten der Kreuzfahrerkirche erbaute Verkündigungskirche. Dort wird die Ankündigung der Geburt Jesu dargestellt und ihrer gedacht.

Vom Ölberg aus kann Jerusalem mit all seinen Schönheiten überblickt werden: Die Al-Aqsa-Moschee (links) und der Felsendom (rechts). | Bild: Willi Zöller

Von Nazareth aus fuhr die Gruppe zum Gebirgszug Karmel nach Muraka, wo die Auseinandersetzung zwischen Elija und den Baalpriestern stattfand. „Von oberhalb der großen Hafenstadt Haifa konnten wir die symmetrisch in großer Schönheit gestalteten Bahai-Gärten sehen“, erinnert sich Zöller. Den Abschluss dieses Tages bildete die Besichtigung der Kreuzfahrerstadt Akko mit ihren bedeutenden Ausgrabungen.

Auch für eine Abkühlung ist Zeit

Als nächste Unternehmung ging es, so Willi Zöller, durch das Jordantal zur Taufstelle Jesu nach Qasr al-Jahud und nach Jericho. Nun war es nicht mehr weit bis zum Toten Meer zum Baden. „Mit der zehnfachen Salzmenge des normalen Meerwassers konnten wir uns ohne Schwimmbewegungen auf das Wasser legen, ohne unterzugehen“, erklärt Zöller.

Stockach Helmut Hubov macht Musik für den Papst Das könnte Sie auch interessieren

Am Folgetag fuhr die Pilgergruppe zunächst nach Ein Kerem, dort zur Geburtsgrotte von Johannes dem Täufer, und zur Kirche Mariä Heimsuchung (Visitatio). Anschließend ging die Pilgerfahrt nach Betlehem zur Geburtskirche des Erlösers Jesus Christus. „Sehr interessant und informativ war der anschließende Besuch des Caritas Baby Hospitals in Betlehem, das einzige auf Kleinkinder spezialisierte Krankenhaus im Westjordanland. Auch unsere Erzdiözese Freiburg unterstützt diese wichtige Einrichtung“, berichtet Zöller.

Das Leben und Sterben Jesu

Während der Reise machten sich die Pilger an einem frühen Morgen bereits um 5.30 Uhr nach Jerusalem, zur Via Dolorosa auf, um den Kreuzweg bis zur Grabeskirche zu gehen. „Im Abendmahlssaal auf dem Zion war es ergreifend, in dem Raum zu sein, wo Jesus vor seinem Tod und dann auch als Auferstandener zugegen war“, sagt Willi Zöller. Die Besuche des Ölbergs und der Holocaustgedenkstätte „Yad Vashem“ sowie der Gang hinab zum Garten Getsemani gehörten ebenfalls zu den Höhepunkten der Pilgerreise.