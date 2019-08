Dieser Leerstand dauerte im Gegensatz zu anderen in der Innenstadt nur kurz: Die Nachfolge des traditionsreichen Seilerhauses steht fest. Das Café und Bistro an prominenter Stelle an der Kirchhalde zwischen Unter- und Oberstadt öffnet Ende des Monats wieder seine Türen. Nachdem die ehemaligen Betreiber nach fast fünf Jahren aufgehört haben, laufen die Planungen von Uwe Herm und Stefan Koch auf Hochtouren. Sie sind die beiden Neuen und kommen aus Speyer in Rheinland-Pfalz nach Stockach.

Am Mittwoch, 28. August, wollen sie die ersten Gäste empfangen. „Wir verwirklichen unseren Traum, der seit vielen Jahren existiert“, sagt Stefan Koch. Der 39-Jährige hat bereits 20 Jahre lang nebenberuflich Gastronomieerfahrung gesammelt. Hauptberuflich arbeitete Koch in der Textilbranche. Sein Geschäftspartner Uwe Herm führte 23 Jahre lang ein Handwerk-Unternehmen. Er fiebert der Eröffnung ebenfalls entgegen. „Wir stammen aus der Toskana der Pfalz, deswegen wollten wir bei einem Umzug wieder schön wohnen. Das hat eine entscheidende Rolle gespielt“, erklärt der 52-Jährige.

Hereinspaziert: Uwe Herm (links) und Stefan Koch stehen vor dem Eingang zum Seilerhaus. | Bild: Singler, Julian

Bernhard Muffler ist als Inhaber des Seilerhauses froh darüber, dass dort nach einer rund zweimonatigen Pause bald wieder der Betrieb läuft. „Es wird höchste Zeit. Viele Leute haben schon gefragt, wie es weitergeht“, sagt er. Seit 2014 ist in der ehemaligen Hauptproduktionsstätte der Seilerei Muffler ein Café und Bistro beherbergt.

Ehemalige Pächter wollen etwas Neues

Die Ex-Betreiber Mandy Teicher und Sebastian Seiler wollten sich Muffler zufolge verändern. Sie seien jung und würden sich nun neuen Herausforderungen widmen. Auf Nachfrage dieser Zeitung erklären die beiden: „Der Betrieb im Seilerhaus ruht seit dem 1. Juli. Für den Entschluss, das Geschäft aufzugeben und neue Wege zu gehen, waren private Gründe ausschlaggebend.“ In Meßkirch werden Teicher und Seiler in einem Neubauobjekt wieder in ein klassisches Arbeitsverhältnis gehen und die gelernten Berufe ausüben. Er ist Koch, sie Hotelfachfrau.

Bewährtes Konzept

Uwe Herm und Stefan Koch möchten das Konzept ihrer Vorgänger aufrechterhalten, gleichzeitig aber ihre eigenen Persönlichkeiten miteinfließen lassen. „Das Seilerhaus wurde in der Vergangenheit erfolgreich geführt. Auch bei uns wird es Frühstück mit Kaffee und Kuchen geben. Außerdem werden wir eine Vinothek haben“, schildert Koch. Es wird also Wein zu trinken und kaufen geben. Flammkuchen und Salate würden ebenfalls zum Angebot zählen. Uwe Herm ergänzt: „Wir möchten zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden. Die Menschen sollen auch wegen uns kommen. Der Wohlfühlfaktor und die Kommunikation mit den Gästen sind uns wichtig.“ Zudem soll der Außenbereich an der Kirchhalde beispielsweise mit Blumen verschönert und die Stufen belebt werden.