von Reinhold Buhl

Stockach – Ursprünglich sollte Pater Soji, dessen vollständiger Name Anthony Soji Chacko lautet, im Auftrag der Erzdiözese Freiburg zwei Jahre in der katholischen Seelsorgeeinheit Stockach tätig sein.

Aus den zwei Jahren sind nun dreieinhalb Jahre geworden, in denen der sympathische Pater aus dem südindischen Bundesland Kerala im Raum Stockach seelsorgerisch wirkte. Soji, 42 Jahre alt, gehört dem Orden der Redemptoristen an, der Anfang des 18. Jahrhunderts in Scala bei Amalfi gegründet wurde.

„Mit Herzklopfen nach Stockach„

Pater Soji, der vor 14 Jahren im Süden Indiens zum Priester geweiht wurde, lässt seine Zeit in Stockach Revue passieren. „Damals bin ich mit etwas Herzklopfen nach Stockach gekommen, aber die herzliche und freundliche Aufnahme durch Pfarrer Michael Lienhard und dessen Team hat mir damals den Start leicht gemacht“, erzählt er mit seinem strahlenden Lachen, das in seiner Stockacher Zeit irgendwie zu seinem Markenzeichen geworden zu sein scheint.

Allerdings verschweigt er nicht, dass für ihn hier alles neu war – die Leute, die Kultur, die Lebensweise und die Sprache. Er hat vor vier Jahren in einer Sprachenschule in Littenweiler, einem Ortsteil von Freiburg, in acht Monaten Deutsch gelernt und dann die sogenannte Einführungsstelle in Stockach angetreten. „Einführungsstelle bedeutet, dass ich bei meinen Tätigkeiten wie Gottesdiensten, Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen immer einen Betreuer an meiner Seite hatte“, erklärt Soji den Terminus.

Pfarrer Michael Lienhard als Mentor

Auch wenn er Religion in den diversen Schulen unterrichtete, wurde er entweder von Gemeindereferentin Monika Bendel oder Gemeindereferent Christian Bär begleitet. Außer in Stockach wirkte er seelsorgerisch in den Ortsteilen Raithaslach, Mahlspüren im Hegau, Hoppetenzell, Hindelwangen sowie Zizenhausen. Hier wohnte er auch seit gut zwei Jahren im dortigen Pfarrhaus, nachdem er zuvor eineinhalb Jahre von Markelfingen nach Stockach gependelt war.

Während seiner Stockacher Zeit lernte er alle Aufgabenbereiche der Pfarrei kennen, wobei ihm Pfarrer Michael Lienhard als Mentor zur Seite stand. „Ich hatte solches Glück, dass Pfarrer Lienhard mich betreut hat“, erzählt Soji, dessen Muttersprache Malayalam ist. Dieses Wort könne man von vorne und hinten lesen, so Soji. Neben Deutsch spricht der 42-Jährige ausgezeichnet Englisch.

Seine Familie lebt in Südindien

Im vergangenen Mai hat Soji sein Heimatdorf im südlichen Indien für vier Wochen besucht. „Ich versuche, einmal im Jahr für ein paar Wochen nach Hause zu meiner Familie zu gehen“, erklärt er, der zu Hause noch acht Geschwister und seine Mutter hat. „Eigentlich müsste ich mich als jüngster Spross der Familie um meine Eltern kümmern – das ist verpflichtender Brauch in Indien – da ich aber Priester geworden bin, ist diese Aufgabe an meinen zweitjüngsten Bruder übergegangen“, erzählt der Pater.

In Indien, wo Hinduismus die vorherrschende Religion ist, beträgt der Anteil der Christen im Moment 2,8 Prozent. „Im Süden Indiens ist das Zusammenleben der beiden Religionen kein Problem“, erläutert Soji. Er betonte allerdings, dass es in den nördlichen Bundesstaaten immer wieder zu Spannungen zwischen diversen Religionen komme.

Neue Stelle noch nicht bestätigt

Die dienstliche Zukunft des bekennenden Bayern-München-Fans und Hobby-Kochs ist noch nicht in trockenen Tüchern. „Eigentlich sollte ich am 11. September im Raum Wolfsburg meine neue Stelle antreten, aber bis dato habe ich noch nichts Schriftliches dazu“, erklärt Pater Soji, der neben seinen seelsorgerischen Tätigkeiten in Stockach und Umgebung auch die mehrmaligen Ministranten-Freizeiten in guter Erinnerung behalten wird, wie er abschließend sagte.