Stockach Partnertausch bei den Störchen? d'Nelleburgere Sophie Schubert überlegt in Reimform, was bei Hans und Nelli los ist

Partnertausch bei den Störchen? d'Nelleburgere Sophie Schubert überlegt in Reimform, was bei Hans und Nelli los ist

d'Nelleburgere Sophie Schubert hat die Stockacher Störche bedichtet und fragt sich, wo Nelli nur bleibt. Hat sie in Frankreich einen anderen Partner gefunden? Und was macht Hans mit seiner neuen Freundin? Sie hofft auf jeden Fall auf Storchennachwuchs.

Wa ischt au uffem Denkmol los,de Hans ischt do, wo bliibt d'Nelli blos?Hot se sich in en französische Schtorch vuguggt,und kunnt deswäge numme z'ruck?Oder ischeres bei uns no z'kalt,die macht in Frankreich nu en Halt?Wie's ussieht, hot sich de Hans entschiede,weil d'Nelli i de Fremde ischt bliibe.No isches bei s'Schtorch's, wie bei des Leit,wo's ab und zue au Partner-Dausch geit.D'Hauptsach' ischt, dass wieder Schtörch do sind,und sich ä neis Päärle zämmefind.So hond mir im Schtädtle wieder ä Freid,hoffed, dass es Desjohr wieder Jung-Schtörchle geit.

d'Nelleburgere Sophie Schubert, Stockach