von SK

Ein unbekannter Fahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes gestreift. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 12 Uhr und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz, wie die Polizei mitteilt. Der Unfallverursacher fuhr demnach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich war er in einem Wohnmobil unterwegs, so die Meldung weiter. Der Schaden liegt bei etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (077 71) 93 91 0.