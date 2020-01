Um kurz nach Mitternacht ist es an Neujahr in der Stockacher Heinrich-Fahr-Straße an einer Produktions- und Lagerhalle gegenüber dem „Aach Center“ zu einem Brand gekommen.

Laut Bericht der Polizei haben Paletten vor einem Gebäude der Firma Gerhard Haas KG durch einen fehlgeleiteten Feuerwerkskörper Feuer gefangen. Auf den Paletten, die vor dem Eingang standen, war Kunststoffgranulat gelagert.

Die Lage in den ersten Minuten. | Bild: Fabian Dreher

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen schon auf die Halle übergegriffen. Sie drohten sich auf das Dach auszuweiten.

Nach dem Alarm um 0.29 Uhr hatte die Freiwillige Feuerwehr Stockach große Probleme mit der Anfahrt, berichtet Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Uwe Hartmann. Der Nebel sei in dieser Nacht so dicht gewesen, das Blaulicht der Fahrzeuge wurde reflektiert, man habe sehr wenig sehen können.

„Wir haben für die Anfahrt deutlich länger gebraucht als normal“, schildert Hartmann am nächsten Neujahrestag. Die Sichtweite betrug zum Teil nur fünf Meter.

Die Feuerwehr bei der Entnahme von Materialien aus einem Löschgruppenfahrzeug. | Bild: Fabian Dreher

Dabei zählte jede Minute, denn durch das Feuer schmolz das Kunststoffgranulat auf den Paletten und lief knöchelhoch über den Boden. „Wir mussten uns Meter für Meter vorkämpfen, denn flüssiger Kunststoff ist extrem heiß“, sagt Hartmann. Wäre die Feuerwehr Minuten später gekommen, sei der Brand nicht mehr so einfach unter Kontrolle zu bekommen.

Über die Drehleiter konnte die Freiwillige Feuerwehr den Dachbereich auf mögliche Glutnester untersuchen und das feuer endgültig löschen. Bild: Feuerwehr Stockach | Bild: Fabian Dreher

Das Dach des Gebäudes hatte bereits Schaden genommen. Auf der Suche nach weiteren Glutnestern mussten Teile des Daches von der Feuerwehr mit einem Einreishacken über die Drehleiter geöffnet, schreibt Fabian Dreher, Presseverantwortlicher der Feuerwehr in seinem Bericht mit. Das Löschwasser gefror auf der Straße, hier habe man stellenweise streuen müssen.

Die Lage in den ersten Minuten. | Bild: Fabian Dreher

Die Feuerwehr war mit 33 Kräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz war nach dreieinhalb Stunden vorüber. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Gebäude auf rund 20000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.